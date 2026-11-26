Sci alpino, Goggia debutta a Killington: orari di gigante e slalom

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Il fine settimana di Killington, nel Vermont, porta in pista le specialità tecniche della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il programma di sabato 28 e domenica 29 novembre segna anche l’esordio stagionale di Sofia Goggia, attesa nel gigante.

Gli orari italiani delle gare

Il gigante è in calendario sabato 28 novembre: la prima manche parte alle 15.30 e la seconda alle 18.30. Lo slalom è domenica 29 novembre, con manche alle 16.30 e alle 19.30. Il CONI specifica che tutti gli orari indicati sono italiani.

Le azzurre convocate

Nel gigante, oltre a Goggia, sono annunciate Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker ed Emilia Mondinelli. Per lo slalom sono indicate Marta Rossetti, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani, insieme a Della Mea, Mondinelli, Pazzaglia, Trocker e Collomb.

La tappa è la quarta della stagione femminile. Per Goggia, spiega il CONI, Killington è il luogo del debutto stagionale nelle gare tecniche: la sciatrice bergamasca salì sul podio del gigante della località per la prima volta nel 2016. Il calendario è distinto dalla precedente tappa di velocità a Copper Mountain, dedicata a discesa e super-G (qui il programma della tappa statunitense).

Fonte: CONI, 24 novembre 2026. Immagine d’archivio: Sofia Goggia nel Super-G di Garmisch-Partenkirchen del 22 gennaio 2017; non ritrae la gara di Killington. Foto di Stefan Brending (2eight) via Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 DE.

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