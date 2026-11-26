Dragonfly verso Titano: installate le sette camere scientifiche

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La NASA ha installato e integrato su Dragonfly le sette camere scientifiche DragonCam, che permetteranno al rotorcraft di osservare Titano sia durante i voli sia dalla superficie. L’aggiornamento NASA del 24 novembre descrive un passaggio concreto nella costruzione della missione diretta alla luna più grande di Saturno: tutte le camere risultavano montate, testate e integrate entro metà novembre.

Sette camere per osservare Titano da vicino

DragonCam comprende due camere frontali con campi visivi diversi, altre camere grandangolari laterali e rivolte verso il suolo, oltre a un imager microscopico ad alta risoluzione. La combinazione offrirà viste panoramiche e dettagli ravvicinati del terreno, così da dare contesto ai campioni raccolti dal trapano DrACO e aiutare il gruppo di missione a valutare i punti di atterraggio.

Le camere sono isolate dal freddo estremo di Titano, dove la NASA indica temperature ambientali fino a circa 290 gradi Fahrenheit sotto zero. Un sistema di LED costruito al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory copre bande che vanno dall’infrarosso all’ultravioletto. Le diverse illuminazioni possono aiutare a distinguere il colore e la composizione dei materiali; durante la lunga notte di Titano, che dura quasi otto giorni terrestri, la luce ultravioletta potrebbe anche far emergere la fluorescenza di alcune molecole organiche.

La missione e i tempi previsti

DragonCam si aggiunge alle due camere di navigazione già installate in estate. Le immagini raccolte in volo e a terra dovranno collegare i campioni analizzati dagli strumenti alla geologia più ampia del sito: dune, superfici ghiacciate e altri paesaggi di Titano. L’obiettivo è capire come si sono formati i rilievi e quali processi modellano l’ambiente della luna.

Secondo il calendario NASA riportato nell’aggiornamento, Dragonfly è programmata per il lancio nel luglio 2028 e dovrebbe raggiungere Titano verso la fine del 2034. La data è un obiettivo di missione, non una previsione di arrivo già avvenuta. Per un confronto con un’altra missione NASA in preparazione, qui trovi il piano aggiornato per Artemis III.

Fonte e dettagli della missione: NASA Science. La foto mostra i tecnici Chad Cook e Seth Harvey mentre installano una camera su Dragonfly il 6 novembre 2026. Credito: NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman. L’immagine è usata a fini informativi e fattuali secondo le linee guida NASA per immagini e media.

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