Le prime immagini ravvicinate di Dimorphos restituite dalla missione europea Hera mostrano che il piccolo asteroide ha cambiato forma dopo l’impatto della sonda DART: la faccia colpita appare appiattita da una struttura grande quanto uno stadio e il corpo ruota in modo caotico. L’Agenzia spaziale europea ha presentato i risultati il 25 novembre 2026.
Una superficie trasformata dall’impatto
Dimorphos è il corpo minore del sistema binario Didymos. Secondo l’ESA misura circa 151 metri di diametro e orbita attorno a Didymos, che ne misura circa 730. Nel settembre 2022 la missione NASA DART si è schiantata deliberatamente su Dimorphos per verificare se un impatto cinetico potesse modificarne il moto: le osservazioni da Terra avevano già misurato una riduzione di 33 minuti del periodo orbitale attorno al compagno.
Le immagini di Hera aggiungono un dettaglio che i telescopi terrestri non potevano mostrare. L’ESA descrive una zona appiattita che si estende sull’intera larghezza dell’asteroide, insieme a centinaia di massi di pochi metri che circondano la coppia. Il corpo, inoltre, sta ruotando in modo irregolare. Sono osservazioni iniziali: l’agenzia precisa che la fase di caratterizzazione è appena cominciata e che altre immagini, con risoluzione crescente, sono attese man mano che la sonda si avvicinerà.
La missione europea prosegue da vicino
Hera sta operando a circa 25–30 chilometri dal sistema, usando i propulsori per mantenere orbite rettangolari in un ambiente di gravità molto debole. L’ESA indica una velocità media di appena 12 centimetri al secondo. Per dicembre è previsto un avvicinamento fino a circa 13 chilometri; a gennaio 2027 la missione pianifica il rilascio di due CubeSat per indagare più da vicino asteroide, sottosuolo e polveri.
Uno dei due, Milani, è guidato dall’Italia e avrà il compito di studiare i materiali superficiali e la polvere intorno agli asteroidi. L’altro, Juventas, userà un radar a bassa frequenza per sondare l’interno di Dimorphos e tenterà in seguito un atterraggio. I programmi sono quelli comunicati dall’ESA e potranno essere aggiornati con l’avanzare della missione.
Hera non sta effettuando un nuovo test di deviazione: il suo compito è misurare in dettaglio le conseguenze dell’impatto DART. Capire come l’asteroide si è deformato e come si distribuiscono i detriti aiuta a interpretare il risultato dell’esperimento e a valutare, con dati reali, i limiti di una futura tecnica di difesa planetaria.
Fonti: ESA, “Hera reveals stadium-sized asteroid crater from spacecraft impact” (25 novembre 2026); scheda e licenza dell’immagine d’archivio su Wikimedia Commons. Immagine: composizione NASA/Johns Hopkins APL delle immagini DRACO di Dimorphos ottenute prima dell’impatto del 2022; non è una delle nuove immagini di Hera. Pubblico dominio negli Stati Uniti secondo la scheda Commons.