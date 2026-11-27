Green NCAP: Ford Puma Gen-E al 96%, il confronto con tre ibride plug-in

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La Ford Puma Gen-E ha ottenuto cinque stelle e un punteggio di sostenibilità del 96% nell’ultima tornata di prove Green NCAP, pubblicata il 26 novembre 2026. Il risultato, riferito alla versione elettrica del crossover, è affiancato da tre valutazioni di ibride plug-in: BYD Dolphin G DM-i Comfort, Audi Q3 e-hybrid e Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

Foto d’archivio di una Ford Puma Gen-E in esposizione; non documenta i test Green NCAP del 2026. Foto: Calreyn88 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il dato della Puma elettrica

Nel test Green NCAP la Puma Gen-E ha raggiunto 9,8 punti su 10 nella voce dedicata all’efficienza energetica. L’organizzazione riferisce consumi elettrici fino a 13,3 kWh per 100 chilometri su strada. La batteria indicata è da 54 kWh; l’autonomia reale stimata da Green NCAP è di 303 chilometri nella guida mista con clima mite e 190 chilometri nelle condizioni invernali a -7 °C. Sono stime e misurazioni del protocollo, non promesse di percorrenza per ogni conducente.

La ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80% ha richiesto poco più di 24 minuti nella prova. Green NCAP ha inoltre assegnato il massimo punteggio nella categoria delle emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita, calcolate in 102,5 grammi di CO₂ equivalente per chilometro.

Come si confrontano le tre plug-in

Tra le ibride ricaricabili, la BYD Dolphin G DM-i Comfort ha totalizzato l’88% e quattro stelle e mezzo. La sua autonomia elettrica rilevata nel test è stata di 97 chilometri; durante la prova invernale a -7 °C ha completato il percorso senza avviare il motore a benzina. L’Audi Q3 e-hybrid ha ottenuto il 77% e quattro stelle, con 106 chilometri in modalità elettrica nella valutazione Green NCAP.

La Toyota C-HR Plug-in Hybrid ha raggiunto il 70% e quattro stelle. Green NCAP osserva che il vantaggio rispetto alla C-HR full hybrid, valutata al 66%, è contenuto nel proprio indice: la batteria più piccola limita la quota di guida elettrica e, nel test invernale a -7 °C, il motore termico si è avviato. L’organizzazione precisa che i benefici di una plug-in dipendono dalla frequenza di ricarica e da quanta strada viene percorsa in elettrico.

Che cosa misura la valutazione

Green NCAP considera efficienza, ricarica, prestazioni di guida e impatto ambientale complessivo, includendo prove su strada e in condizioni fredde. Il punteggio di sostenibilità non è una valutazione della sicurezza in caso d’urto e non sostituisce il confronto tra versioni, condizioni d’uso e percorsi individuali. I risultati e le schede dei singoli modelli sono disponibili sul comunicato Green NCAP del 26 novembre.

Immagine d’archivio: Calreyn88 / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0. La fotografia ritrae il modello, non la sessione di prova.