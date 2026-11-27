L’Italia Under 21 affronterà Albania, Spagna e Finlandia nel gruppo B della fase finale dell’Europeo 2027. Il sorteggio si è svolto il 26 novembre a Belgrado; il torneo è in programma dal 16 giugno al 3 luglio tra Albania e Serbia.
Italia nel gruppo B con Albania, Spagna e Finlandia
La UEFA ha inserito gli Azzurrini nel girone con le due co-organizzatrici Albania e Spagna e con la Finlandia. Il gruppo B giocherà in Albania. Il sorteggio ha assegnato il gruppo A e il gruppo C alla Serbia, mentre il gruppo D sarà disputato in Albania.
Gli altri gironi sono composti da Serbia, Polonia, Inghilterra e Francia nel gruppo A; Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia e Croazia nel gruppo C; Norvegia, Belgio, Germania e Paesi Bassi nel gruppo D. La competizione riunisce 16 squadre.
Europeo in programma dal 16 giugno al 3 luglio
Albania e Serbia ospiteranno la fase finale dal 16 giugno al 3 luglio 2027. Per il gruppo B, questo significa che le partite dell’Italia si giocheranno in Albania. La UEFA ha indicato che il calendario completo degli incontri sarà comunicato in seguito: date e avversarie dei singoli match non sono ancora fissate nella pagina del sorteggio.
La qualificazione italiana era arrivata con il primo posto nel girone eliminatorio: qui il resoconto del 6-2 contro la Polonia che ha portato l’Italia alla fase finale. Il sorteggio aggiunge ora il quadro dei rivali e della sede, senza anticipare il programma delle gare.
Fonte: UEFA, sorteggio della fase finale Under 21 2027, 26 novembre 2026. Immagine d’archivio: Mateo Franciosi / Pexels, partita di calcio giovanile; uso secondo la licenza Pexels. La foto non ritrae il sorteggio o le nazionali partecipanti.