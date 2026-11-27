Europei Under 21 2027, l’Italia nel girone B con Spagna e Albania

Il sorteggio UEFA del 26 novembre ha inserito l’Italia nel gruppo B dell’Europeo Under 21 2027 con Albania, Spagna e Finlandia.

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L’Italia Under 21 affronterà Albania, Spagna e Finlandia nel gruppo B della fase finale dell’Europeo 2027. Il sorteggio si è svolto il 26 novembre a Belgrado; il torneo è in programma dal 16 giugno al 3 luglio tra Albania e Serbia.

Immagine d’archivio di una partita di calcio giovanile: non mostra il sorteggio né le nazionali dell’Europeo Under 21 2027. Foto: Mateo Franciosi / Pexels.

Italia nel gruppo B con Albania, Spagna e Finlandia

La UEFA ha inserito gli Azzurrini nel girone con le due co-organizzatrici Albania e Spagna e con la Finlandia. Il gruppo B giocherà in Albania. Il sorteggio ha assegnato il gruppo A e il gruppo C alla Serbia, mentre il gruppo D sarà disputato in Albania.

Gli altri gironi sono composti da Serbia, Polonia, Inghilterra e Francia nel gruppo A; Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia e Croazia nel gruppo C; Norvegia, Belgio, Germania e Paesi Bassi nel gruppo D. La competizione riunisce 16 squadre.

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Europeo in programma dal 16 giugno al 3 luglio

Albania e Serbia ospiteranno la fase finale dal 16 giugno al 3 luglio 2027. Per il gruppo B, questo significa che le partite dell’Italia si giocheranno in Albania. La UEFA ha indicato che il calendario completo degli incontri sarà comunicato in seguito: date e avversarie dei singoli match non sono ancora fissate nella pagina del sorteggio.

La qualificazione italiana era arrivata con il primo posto nel girone eliminatorio: qui il resoconto del 6-2 contro la Polonia che ha portato l’Italia alla fase finale. Il sorteggio aggiunge ora il quadro dei rivali e della sede, senza anticipare il programma delle gare.

Fonte: UEFA, sorteggio della fase finale Under 21 2027, 26 novembre 2026. Immagine d’archivio: Mateo Franciosi / Pexels, partita di calcio giovanile; uso secondo la licenza Pexels. La foto non ritrae il sorteggio o le nazionali partecipanti.

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