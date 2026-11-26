Parkside, set ricaricabile 8 in 1 a 229 euro: l’offerta Lidl dal 26 novembre

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Nel catalogo Lidl Black Days consultato il 26 novembre, il set combinato Parkside a batteria “8 in 1” è proposto a 229 euro. La pagina lo indica disponibile solo nei punti vendita dal 26 novembre: non risulta quindi un acquisto online tramite quella scheda.

Cosa comprende il set Parkside

La descrizione elenca un trapano avvitatore, una sega circolare, un seghetto a pendolo, un elettroutensile multiuso, una smerigliatrice angolare, una smerigliatrice eccentrica, un seghetto e un avvitatore a percussione. Nella confezione sono indicate tre batterie, il caricabatterie e gli accessori, raccolti in una valigetta con rotelle e manico estraibile.

La pagina non specifica nella scheda consultata autonomia delle batterie, tempi di ricarica o disponibilità nei singoli negozi. Prima di spostarsi conviene controllare con il punto vendita di zona se il prodotto è ancora presente: il prezzo pubblicato non garantisce la giacenza locale.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo riportato da Lidl è 229 euro. La promozione è presentata come parte dei Lidl Black Days e la scheda riporta la vendita in negozio dal 26 novembre. Le condizioni e le scorte possono variare per punto vendita; per i dettagli aggiornati fa fede la pagina ufficiale del prodotto.

Per chi valuta acquisti e riuso in casa, può essere utile anche il nostro approfondimento su fai-da-te e abitudini quotidiane.

Immagine d’archivio: utensili manuali da falegnameria, non il set Parkside in offerta. Foto: Lukasz Jasinski / WordPress Photo Directory, CC0.

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