Resolution Island, il rifugio neozelandese messo alla prova dagli ermellini

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Resolution Island, nel Fiordland neozelandese, fu scelta già nell’Ottocento come possibile rifugio per gli uccelli nativi. La storia ricostruita dalla NASA mostra però il limite delle isole-santuario: ermellini e altri mustelidi possono raggiungerle a nuoto. Un programma del Department of Conservation neozelandese, avviato nel 2008, punta a controllare gli ermellini e sostenere le specie locali.

Un’idea di conservazione nata nel XIX secolo

La pagina del NASA Earth Observatory, pubblicata il 26 novembre 2026, ricorda che i naturalisti neozelandesi iniziarono a considerare le isole come luoghi dove proteggere la fauna endemica dai predatori introdotti. Resolution Island, nell’angolo sud-occidentale dell’Isola del Sud, fu tra le prime candidate. Nel 1872 Thomas Henry Potts propose di usarla come rifugio per specie incapaci di volare o con scarse capacità di volo.

L’isola è la più grande delle circa 90 che compongono il Fiordland National Park. Nel 1891 venne designata riserva e Richard Henry ne divenne custode. La NASA riferisce che Henry trasportò in barca a remi oltre 700 uccelli, soprattutto kiwi e kākāpō, verso Resolution e altre isole vicine. Nel 1900 furono però avvistati mustelidi: la distanza dalla terraferma non era una barriera sufficiente per gli ermellini.

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Perché un’isola non basta a isolare una specie

Il caso rende visibile una difficoltà concreta nella tutela degli ecosistemi insulari: la separazione geografica può ridurre l’arrivo dei predatori, ma non garantisce che sia impossibile. Secondo la ricostruzione NASA, il Department of Conservation della Nuova Zelanda ha avviato nel 2008 un programma per contenere gli ermellini e rafforzare le popolazioni native. La fonte non fornisce un bilancio aggiornato dei risultati del programma; non è quindi possibile descriverlo come un’eradicazione completata o quantificare il recupero della fauna.

La veduta ripresa da Landsat 9

L’immagine pubblicata con l’articolo è stata acquisita il 12 dicembre 2025 dallo strumento OLI del satellite Landsat 9. Mostra l’isola fra valli ripide, fiordi e rilievi coperti di vegetazione. È una veduta del territorio, non una fotografia degli uccelli o delle attività di controllo dei predatori. Credito: NASA Earth Observatory / Michala Garrison, dati Landsat dell’U.S. Geological Survey.

Fonti: NASA Earth Observatory, “Seeking Refuge on Resolution Island”; FAQ NASA Earth, riuso di testi e immagini.

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