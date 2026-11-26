Taekwondo, Vito Dell’Aquila al Grand Prix Final: orari italiani del 29 novembre

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Il World Grand Prix Final di taekwondo si chiude domenica 29 novembre ad Astana: per l’Italia è atteso sul tatami Vito Dell’Aquila, nella categoria -58 kg. Il CONI ha pubblicato il 26 novembre il programma della giornata con gli orari già convertiti in ora italiana, utili per seguire la prova senza confonderli con il fuso del Kazakistan.

Gli orari italiani di domenica 29 novembre

Secondo il programma indicato dal CONI, ottavi e quarti di finale iniziano dalle 5:00; le semifinali sono previste dalle 9:00. Le finali e le premiazioni si svolgono nella fascia tra le 10:00 e le 12:00. L’orario si riferisce in tutti i casi all’ora italiana. La fonte non indica una piattaforma di trasmissione, quindi non è possibile ricavare da questo programma dove vedere le gare.

Dell’Aquila nei -58 kg: cosa c’è in palio

L’atleta pugliese è indicato dal CONI nella categoria -58 kg e al quarto posto nella lista dei selezionati, con 93,76 punti. L’evento è di grado G-10: il vincitore ottiene 100 punti nel ranking olimpico in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Il tabellone a 16 atleti sarà definito dopo le operazioni di peso di sabato 28 novembre; tutti i partecipanti sono teste di serie secondo il ranking olimpico di novembre.

Il CONI ricorda anche i risultati stagionali di Dell’Aquila: la vittoria al Grand Prix di Roma, il terzo posto a Muju e il successo al Polish Open nei -63 kg, categoria non olimpica. Questi risultati contestualizzano la sua presenza, ma non anticipano l’esito della gara di Astana.

Fonte: programma e convocazione pubblicati dal CONI. Per un altro appuntamento internazionale con un atleta italiano e orari utili ai lettori, consulta anche il nostro programma dell’NHK Trophy con Daniel Grassl.

Foto d’archivio: incontro di taekwondo a Tlaxcala, Messico; non ritrae Dell’Aquila né il Grand Prix Final di Astana. Autore: Eden FC / Pexels. Condizioni di riuso: licenza Pexels.

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