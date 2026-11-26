Humanity’s First Exam: Google DeepMind lancia un benchmark per testare i modelli AI

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Google DeepMind ha annunciato il 24 novembre 2026 Humanity’s First Exam (HFE), un benchmark pensato per misurare quanto spesso i modelli linguistici rispondono correttamente a domande semplici e quotidiane. La prova è pubblicata su Kaggle e affiancata da una competizione aperta alla comunità, con scadenza il 15 dicembre.

Immagine illustrativa: insegna al neon, non è un’immagine del dataset Humanity’s First Exam. Foto: Maksim Goncharenok / Pexels.

Un esame su 544 prompt

Il dataset iniziale comprende 544 prompt testuali e visivi, distribuiti in 20 capacità di base. L’obiettivo dichiarato è osservare se un modello sa risolvere in modo affidabile compiti accessibili e piccole variazioni delle stesse richieste, non soltanto se riesce a completare una prova una volta. DeepMind descrive il progetto come un complemento ai benchmark più concentrati su matematica, programmazione e scienze.

La presenza di immagini accanto al testo rende il test multimodale: alcune domande richiedono di leggere o interpretare elementi visivi. Nell’esempio pubblicato da Google, la richiesta riguarda i colori delle lettere di un’insegna al neon. La fotografia qui sopra è però solo illustrativa e non raffigura l’immagine usata nel dataset.

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La competizione resta aperta fino al 15 dicembre

Per mantenere aggiornato HFE, Google invita la comunità a proporre domande quotidiane alle quali i modelli disponibili continuano a rispondere male. La competizione Kaggle annunciata dura tre settimane e termina il 15 dicembre 2026. L’iniziativa consente di contribuire alla raccolta, ma il comunicato non specifica un premio né indica requisiti ulteriori: per istruzioni e modalità di partecipazione fa fede la pagina della competizione su Kaggle.

Che cosa si può concludere dai risultati

HFE si concentra sulla costanza delle risposte a domande circoscritte. Un risultato su questo set non equivale da solo a una valutazione completa dell’affidabilità generale di un sistema AI: il comunicato presenta il benchmark come uno strumento di misurazione e non come una certificazione. Nell’annuncio del 24 novembre non sono riportati punteggi comparativi aggiornati dei singoli modelli; perciò non è possibile ricavare da questa notizia una classifica.

Per capire come Google presenta altri usi dei propri modelli, LSDI ha raccolto anche alcuni progetti costruiti con Gemini 4 Neon: si tratta di una notizia distinta, dedicata alle applicazioni mostrate dagli sviluppatori.

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Fonte: Google DeepMind, Humanity’s First Exam (24 novembre 2026). Foto: Maksim Goncharenok / Pexels, licenza Pexels License; immagine illustrativa, non parte del benchmark.