Volotea, nuova rotta Bari-Montpellier dal 25 giugno 2027: giorni e posti

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Dal 25 giugno 2027 Volotea prevede di attivare il collegamento diretto tra Bari e Montpellier. Il comunicato della compagnia, pubblicato il 5 novembre, indica due voli alla settimana, il martedì e il venerdì, e 7.200 posti complessivi messi in vendita per la nuova rotta.

Quando parte e con quale frequenza

La data annunciata per il primo collegamento è venerdì 25 giugno 2027. In seguito, la programmazione indicata dalla compagnia è di due frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì. Volotea afferma che opererà la rotta in esclusiva; il comunicato non riporta gli orari dei singoli voli.

Una nuova destinazione dalla Puglia

Montpellier si trova nel sud della Francia, vicino alla costa mediterranea. Per i passeggeri in partenza da Bari, il collegamento aggiunge una destinazione francese diretta al programma dell’estate 2027. La compagnia dichiara un’offerta complessiva di 7.200 posti per la rotta e segnala che i biglietti sono disponibili sul proprio sito e nelle agenzie di viaggio.

La notizia riguarda il programma annunciato dall’operatore: date, orari e disponibilità possono essere verificati sui canali di prenotazione prima di organizzare il viaggio. Il comunicato non indica tariffe né orari specifici.

Fonti e immagine

Fonte: comunicato Volotea del 5 novembre 2026.

Foto d’archivio di un Airbus A319 Volotea all’aeroporto di Strasburgo-Entzheim, scattata nel 2018: non ritrae la rotta Bari-Montpellier. Autore Kevin.B, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

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