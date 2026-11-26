Treni in Sardegna, nuovo orario invernale da dicembre: cosa cambia

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La Regione Sardegna e Trenitalia stanno preparando il nuovo orario ferroviario invernale, previsto dalla seconda metà di dicembre. Il comunicato del 25 novembre descrive i servizi attesi, ma precisa che la programmazione è ancora in definizione: gli orari delle singole corse non sono stati pubblicati.

Più corse nelle fasce affollate e collegamenti da rafforzare

Il piano punta a rendere gli orari più cadenzati e coordinati sull’intera rete regionale. Regione e Trenitalia indicano frequenze potenziate nelle fasce di maggiore affluenza e un rafforzamento dei collegamenti tra Cagliari, Oristano e Macomer, oltre che tra Olbia e Sassari. Tra le stazioni citate per il potenziamento dei servizi figurano Abbasanta e Cagliari Santa Gilla.

Si tratta degli indirizzi annunciati per il nuovo orario: la nota non fornisce ancora una tabella definitiva, il numero di corse aggiuntive per ciascuna relazione o gli orari di partenza. I viaggiatori dovranno quindi controllare i canali ufficiali quando la programmazione completa sarà disponibile.

Dal primo aprile la riapertura della linea per il Sulcis

Un secondo passaggio è previsto dal 1° aprile, con la riapertura della linea ferroviaria per il Sulcis. Secondo quanto comunicato, una volta ripristinato il collegamento i treni in circolazione ogni giorno saliranno a 220, il 30,95% in più rispetto all’offerta attuale. La nota non specifica ancora come saranno distribuite tutte le corse né il dettaglio del servizio sul Sulcis.

La fonte è il comunicato di Trenitalia e Regione Sardegna del 25 novembre 2026. La foto è d’archivio: mostra un treno regionale a La Brigue, in Francia, e non la rete ferroviaria sarda. Foto di hpgruesen / Wikimedia Commons, CC0 1.0; pagina di provenienza e licenza.