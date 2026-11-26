Short track, Shanghai ospita la quarta tappa del World Tour: programma e azzurri

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Dal 27 al 29 novembre il World Tour di short track fa tappa a Shanghai: il programma del CONI indica le gare dello SPD Bank Oriental Sports Center e i nove italiani convocati. Per chi segue dall’Italia, le finali sono previste al mattino in Cina, quindi nella notte e nelle prime ore della mattina italiana.

Immagine d’archivio: gara di short track a Sochi 2014; non raffigura la tappa di Shanghai 2026. Foto: Pawel Maryanov / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Il programma: qualificazioni venerdì, finali nel fine settimana

Venerdì 27 novembre è dedicato a batterie e qualificazioni; il comunicato lascia l’orario di questa giornata come “TBD”. Per sabato 28, il prospetto del CONI segnala i ripescaggi dalle 03:00 e le finali dalle 07:00, orari italiani. Lo stesso schema è indicato per domenica 29. La fonte precisa che le prove si svolgeranno tra la mattina e il primo pomeriggio di Shanghai: il fuso porta quindi gli appuntamenti nella notte o nella prima mattina europea.

Sabato sono in programma le finali dei 500 e 1.500 metri maschili, dei 1.000 metri femminili e della staffetta femminile sui 3.000 metri. Domenica toccherà alla staffetta mista sui 2.000 metri, ai 1.000 metri e alla staffetta maschile sui 5.000 metri, oltre ai 500 e 1.500 metri femminili.

I nove azzurri convocati a Shanghai

Per l’Italia sono state selezionate quattro atlete: Margherita Betti, Elisa Confortola, Katia Filippi e Gloria Ioriatti. La squadra maschile comprende Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Daniele Zampedri.

La tappa cinese arriva dopo il passaggio del circuito a Vancouver e Montréal e la gara di Seoul della settimana precedente. Nel suo resoconto, il CONI segnala per l’Italia tre vittorie e otto piazzamenti nelle prime tre posizioni nelle prime tre prove stagionali; il dato descrive il bilancio prima di Shanghai, non anticipa i risultati della tappa cinese. Per il precedente appuntamento azzurro si può leggere il resoconto della gara di Seoul.

Fonte: CONI, convocati e programma del World Tour a Shanghai (26 novembre 2026).

Immagine: foto d’archivio dei Giochi di Sochi 2014, non relativa alle gare di Shanghai. Pawel Maryanov / Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.