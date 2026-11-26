Una fotografia pubblicata dalla NASA il 26 novembre nell’Astronomy Picture of the Day mostra la Via Lattea sopra le dune e le lagune scure del Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses, nel nord-est del Brasile. La composizione, realizzata in luglio da una latitudine di circa due gradi a sud dell’equatore, allinea la fascia luminosa della galassia con il profilo di una laguna: l’effetto ricorda un occhio sospeso tra cielo e terra.
Un effetto costruito con prospettiva e grandangolo
La forma ad arco non è quella che la Via Lattea ha nello spazio. La NASA spiega che l’immagine è un composito fotografico e che la curva è un effetto dell’obiettivo grandangolare. Il fotografo ha scelto l’inquadratura in modo che il percorso apparente della galassia seguisse il bordo della laguna. Il risultato fa sembrare che il cielo e il paesaggio formino insieme un grande occhio.
La composizione raccoglie porzioni diverse della Via Lattea, comprese le sue bande scure di polveri e alcune nebulose colorate. La galassia sembra cambiare posizione durante la notte e nel corso dell’anno perché osserviamo il cielo dalla Terra in movimento. L’immagine, quindi, è una costruzione fotografica del paesaggio celeste in un momento preciso, non una rappresentazione della Via Lattea come struttura curva.
Il paesaggio dei Lençóis Maranhenses
Il parco brasiliano è riconoscibile per le distese di dune chiare interrotte da lagune. Nello scatto NASA, l’acqua scura crea un contorno netto sotto la fascia luminosa della galassia. È proprio l’accostamento tra il profilo terrestre e la prospettiva del cielo a produrre l’illusione ottica descritta dalla didascalia dell’APOD.
La fotografia di copertina che accompagna questo articolo è un’immagine d’archivio distinta: fu scattata nel 2018 vicino alla Lagoa Gaivota, sempre nell’area dei Lençóis Maranhenses, da Bruno Osamu Nonogaki. Non è la foto pubblicata dalla NASA il 26 novembre e non documenta la stessa ripresa. La pagina Commons la rende disponibile con licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0; il credito completo è riportato qui sotto.
Fonti e immagine
La descrizione dell’APOD e i dettagli sulla composizione sono riportati dalla NASA, Astronomy Picture of the Day del 26 novembre 2026. Foto d’archivio: Bruno Osamu Nonogaki, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; immagine del 2018, non la fotografia APOD NASA.