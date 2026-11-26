Campania, allerta gialla fino alle 14 di venerdì 27 novembre per rischio residuo

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La Regione Campania ha prorogato fino alle 14 di venerdì 27 novembre l’allerta meteo, abbassando il livello da arancione a giallo su tutto il territorio regionale. La proroga riguarda il rischio idrogeologico e idraulico residuo dopo le piogge delle ultime ore, secondo il comunicato della Protezione Civile regionale del 26 novembre.

La Regione spiega che la criticità residua è legata alla saturazione dei suoli e al superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Per questo frane, caduta massi e allagamenti localizzati possono verificarsi anche senza nuove precipitazioni. I temporali sono previsti in attenuazione e prevalentemente a scala locale.

Cosa cambia con il livello giallo

Il passaggio da arancione a giallo indica una riduzione del livello di criticità rispetto all’avviso precedente, ma non la fine dell’allerta. L’avviso regionale resta valido su tutta la Campania fino alle 14 di venerdì. La Regione precisa inoltre che non è stata prorogata l’allerta vento: la comunicazione riguarda il rischio idrogeologico e idraulico residuo.

Le aree indicate nel bollettino nazionale

Nel bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornato giovedì 26 novembre alle 14:10, per venerdì è indicata criticità ordinaria, livello giallo, per rischio idraulico in Campania nelle aree Piana campana, Napoli, Isole e area vesuviana, Alto Volturno e Matese. Questa lista identifica le zone riportate nel quadro nazionale per quel rischio; l’avviso regionale resta il riferimento per la proroga valida sull’intero territorio campano.

Per un precedente riepilogo di un’allerta gialla nel Centro-Sud si può consultare anche il servizio LSDI del 25 settembre. Per aggiornamenti su questo avviso fanno fede i canali della Protezione Civile della Regione Campania e del Dipartimento nazionale.

Foto illustrativa d’archivio: nuvole temporalesche, non riferite alla Campania né alla giornata dell’avviso. Foto Gundula Vogel / Pexels, licenza Pexels (scheda dell’immagine; licenza).