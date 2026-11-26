Barilla, il sito di Marcianise passerà a Pastificio Liguori: oltre 80 lavoratori coinvolti

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il sito Barilla di Marcianise passerà a Pastificio Liguori. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) riferisce che l’operazione riguarda oltre 80 lavoratori e prevede investimenti per circa 35 milioni di euro. L’aggiornamento è stato diffuso il 26 novembre 2026, dopo un incontro al Ministero con le aziende, la Regione Campania e le organizzazioni sindacali.

Che cosa prevede il passaggio

Secondo il MIMIT, nel confronto sono stati illustrati aspetti della vendita e il percorso per accompagnare il passaggio dello stabilimento campano dalla multinazionale alimentare a Pastificio Liguori. La nota non dettaglia come saranno distribuiti gli investimenti annunciati né indica una data di completamento del trasferimento.

Il Ministero dice che le parti hanno concordato un monitoraggio con incontri ogni sei mesi per i prossimi due anni. Il percorso potrà proseguire anche nel terzo anno, se necessario. Il primo appuntamento è fissato per il 26 gennaio 2027: Pastificio Liguori presenterà il piano industriale e si farà il punto sul confronto sindacale e sulle prospettive occupazionali delle persone coinvolte.

Il quadro occupazionale resta da definire

Il Consiglio regionale della Campania aveva approvato il 18 novembre una mozione per chiedere l’attivazione urgente di un tavolo di monitoraggio e tutela occupazionale sulla cessione. È un passaggio distinto dall’incontro del 26 novembre al MIMIT: le due fonti documentano l’attenzione istituzionale sul trasferimento, ma non anticipano l’esito del piano o le condizioni future per i lavoratori.

Per ora, quindi, i dati ufficiali disponibili riguardano il numero di persone coinvolte, l’investimento indicato e le tappe del monitoraggio. Il piano industriale atteso a gennaio sarà il prossimo elemento utile per capire come l’operazione verrà attuata; la nota ministeriale non annuncia tagli o garanzie occupazionali definitive. Per un diverso passaggio industriale seguito da LSDI, leggi anche il caso Speedline-Sigit e il trasferimento di 202 lavoratori.

Fonti e immagine

Fonti: comunicato MIMIT del 26 novembre 2026 e mozione approvata dal Consiglio regionale della Campania il 18 novembre 2026.

Da non perdere Materie prime critiche, via libera UE all’hub previsto a Porto Marghera

Immagine illustrativa: pasta fresca in uscita da una macchina per la lavorazione; non è una foto dello stabilimento di Marcianise. Foto di Nadin Sh su Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.