Fragole, cetrioli e basilico limone: i candidati NASA per i menu spaziali

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Fragole, cetrioli e basilico limone sono tra le colture che la NASA sta studiando per ampliare la varietà dei menu e introdurre alimenti freschi nelle future missioni lunari e marziane. L’agenzia precisa che si tratta di candidati in fase di test: non sono ancora colture approvate per il cibo degli astronauti nello spazio.

La foto principale, accreditata a NASA, mostra fragole, cetrioli e basilico limone cresciuti in camere di coltivazione controllata al Kennedy Space Center, in Florida. Non è un’immagine di colture già prodotte in orbita.

Fragole, cetrioli e basilico: cosa sta testando NASA

In un aggiornamento pubblicato il 25 novembre 2026, NASA Science indica questi tre vegetali come possibili opzioni per le missioni future. Le piante possono contribuire a trasformare anidride carbonica, produrre ossigeno e riciclare acqua: funzioni che potrebbero affiancare la produzione di cibo quando gli equipaggi saranno lontani dalla Terra.

Le prove sulle fragole confrontano la varietà Delizz con una fragola selvatica in condizioni simulate. La varietà selvatica ha prodotto più germogli, fiori e frutti, ma anche molti stoloni, che occuperebbero spazio prezioso. Delizz ha invece dato frutti più grandi e rossi; la fragola selvatica era più piccola e gialla. NASA non presenta il confronto come una selezione definitiva.

Il prossimo passaggio è una camera di crescita sulla ISS

NASA annuncia anche una nuova indagine diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. Un prototipo di camera di crescita dovrebbe aiutare a capire come progettare sistemi di coltivazione per futuri habitat sulla Luna e missioni verso Marte. La fonte non indica qui una data di lancio.

Per i cetrioli, gli studi citati dall’agenzia hanno valutato crescita, resa e contenuto nutrizionale in condizioni legate al volo spaziale; le piante hanno prodotto frutti commestibili. Il basilico limone ha superato una fase preliminare e la sanificazione dei semi, passaggio necessario prima del volo. Le prove successive riguarderanno la crescita nei cosiddetti plant pillows usati sulla ISS.

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La varietà serve anche a limitare la monotonia dei pasti

NASA sottolinea che erbe aromatiche e prodotti freschi potrebbero rendere meno ripetitivi i pasti confezionati e sostenere il benessere degli equipaggi. Sono benefici attesi, non risultati già dimostrati da un menu operativo nello spazio. L’agenzia collega inoltre la varietà delle piante alla biodiversità e alla possibilità di ridurre il rischio che una singola coltura fallisca durante missioni di lunga durata.

La ricerca sulle colture si inserisce negli obiettivi di permanenza lunare e di esplorazione: qui il nostro approfondimento sul programma NASA CLPS 2.

Fonti: NASA Science, “NASA Eyes Crop Candidates for Future Menus” (25 novembre 2026). Immagine: NASA, “Strawberries… Cucumbers… Lemon Basil”, Kennedy Space Center. Uso dei contenuti NASA secondo le linee guida ufficiali.