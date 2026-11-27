Sepino, i bus Campobasso–Benevento saltano la fermata fino al 12 dicembre

Dal 27 novembre al 12 dicembre i bus della relazione Campobasso–Benevento non fermano a Sepino: Trenitalia segnala deviazioni e possibili tempi più lunghi.

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Da venerdì 27 novembre a sabato 12 dicembre 2026 i bus della relazione Campobasso–Benevento non effettueranno la fermata di Sepino. Nell’avviso di infomobilità per la Campania, Trenitalia segnala una variazione di percorso e un possibile allungamento dei tempi di percorrenza.

Foto d’archivio di un autobus urbano a Panama: non ritrae i mezzi della relazione Campobasso–Benevento né la fermata di Sepino. Foto: Guillermo Quiñones / Pexels.

La fermata di Sepino non è servita dai bus della relazione

La comunicazione pubblicata nella sezione Infomobilità di Trenitalia indica che, nel periodo specificato, i bus del collegamento Campobasso–Benevento seguiranno un percorso diverso e non fermeranno a Sepino. L’azienda avverte che la deviazione può allungare i tempi di viaggio.

Il riepilogo non riporta gli orari delle singole corse. La pagina ufficiale collega un avviso specifico per la linea: chi viaggia tra Campobasso, Benevento e Sepino può consultare il documento di dettaglio sulla circolazione dei bus e verificare le informazioni del vettore prima della partenza.

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Un avviso diverso dai lavori ferroviari nel Salernitano

Questa variazione riguarda la relazione Campobasso–Benevento e la fermata di Sepino. È distinta dai lavori tra Campagna, Serre Persano e Bella Muro, già segnalati per alcuni collegamenti regionali in Campania: qui il riepilogo di quell’altro intervento.

Fonte: Trenitalia, Notizie Infomobilità – Campania, aggiornamento del 27 novembre 2026. Immagine d’archivio: Guillermo Quiñones / Pexels, autobus in servizio urbano, usata secondo la licenza Pexels; la fotografia non ritrae la tratta interessata.

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