Dalle fragole al basilico: i test NASA sulle colture per Luna e Marte

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Fragole, cetrioli e basilico limone sono tra le colture che la NASA sta valutando per i menu delle future missioni lunari e marziane. La scheda pubblicata il 25 novembre spiega che gli esperimenti sono ancora in corso sulla Terra: servono a capire quali piante possano offrire cibo fresco e varietà quando gli equipaggi saranno lontani dal nostro pianeta.

Le prove su fragole e cetrioli

Al Kennedy Space Center in Florida i ricercatori stanno coltivando fragole in camere che simulano condizioni utili alla ricerca spaziale. In un confronto tra la varietà Delizz e una fragola selvatica, quest’ultima ha prodotto più gemme, fiori e frutti, ma ha sviluppato anche molti stoloni, che occuperebbero spazio prezioso a bordo. La NASA indica quindi Delizz come la candidata che mantiene il vantaggio per questo test.

I cetrioli sono interessanti anche perché, secondo la NASA, nessuna coltura della famiglia delle cucurbitacee è stata finora coltivata nello spazio. In una prova finanziata dall’agenzia le piante hanno prodotto frutti commestibili con continuità, nonostante alcune foglie più grandi. Il basilico limone, apprezzato per l’aroma agrumato, ha superato una fase preliminare e la sanificazione dei semi; tra i prossimi passaggi c’è la valutazione della crescita nei cosiddetti plant pillows, i supporti usati per le piante in ambiente spaziale.

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Perché le piante interessano alle missioni

Oltre al cibo, le colture possono assorbire anidride carbonica, rilasciare ossigeno e contribuire al riciclo dell’acqua. Sono funzioni che potrebbero diventare più importanti per missioni di lunga durata, ma i test citati non significano che queste tre piante siano già state selezionate per un volo o per un menu operativo.

La NASA riferisce inoltre che un prototipo di camera di crescita sarà inviato alla Stazione Spaziale Internazionale per studiare sistemi destinati alle future basi lunari e alle missioni su Marte. L’articolo non indica una data precisa per il lancio. Per ora fragole, cetrioli e basilico restano candidati di ricerca, con prove e passaggi ancora da completare.

La foto mostra le colture nelle camere controllate del Kennedy Space Center. Fonte: NASA Science. Immagine: NASA; consultare le linee guida NASA per immagini e media. Per un altro progetto legato alle missioni future, leggi anche il nostro articolo sulle sette camere scientifiche di Dragonfly.

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