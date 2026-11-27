Coppa Davis, Berrettini e Vavassori portano l’Italia in semifinale

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L’Italia è in semifinale della Coppa Davis 2026. Nei quarti della Final 8 a Bologna, gli azzurri hanno superato la Corea del Sud per 2-1 nella sfida disputata mercoledì 25 novembre. A decidere il confronto è stato il doppio di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

Il doppio decisivo in due tie-break

Berrettini e Vavassori hanno battuto Hyeon Chung e Soonwoo Kwon con il punteggio di 7-6(2), 7-6(11). Nel secondo tie-break la coppia italiana ha annullato quattro set point prima di chiudere l’incontro. Per Vavassori era il debutto nella Final 8; Berrettini ha affiancato la sua potenza da fondo alla presenza a rete del compagno, secondo il resoconto della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il successo è arrivato dopo una sfida lunga e combattuta: la FITP riferisce che il match d’esordio si è concluso poco prima della mezzanotte. Il 2-1 ha evitato l’eliminazione al primo turno e ha confermato il passaggio dell’Italia al turno successivo.

Semifinale contro la Repubblica Ceca

La prossima avversaria dell’Italia è la Repubblica Ceca. La semifinale è in programma venerdì 27 novembre alle 16, con diretta su SuperTennis, come indicato dalla FITP nel resoconto della partita. La Final 8 prosegue a Bologna: l’articolo sul calendario dei quarti della Coppa Davis a Bologna descriveva il programma prima dell’incontro; questo aggiornamento riporta il risultato e l’abbinamento delle semifinali.

La fonte per risultato, protagonisti, punteggio del doppio e orario della semifinale è il resoconto della FITP pubblicato su SuperTennis. La fotografia in evidenza è un’immagine d’archivio di tennis e non ritrae la partita di Coppa Davis citata. Foto: Thomas Plets / Pexels; licenza Pexels.

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