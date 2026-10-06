Under 21, svolta Euro 2027: cosa cambia dopo il 6-2

L'Italia Under 21 travolge la Polonia 6-2 a Pescara e vola direttamente a Euro 2027: cosa cambia per Baldini, talenti e calendario azzurro.

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L’Italia Under 21 ha trasformato una partita da dentro o fuori in un segnale pesante per tutto il calcio azzurro: il 6-2 alla Polonia a Pescara vale il primo posto nel girone E e la qualificazione diretta alla fase finale dell’Europeo 2027. Non è solo un risultato largo: è il sorpasso nello scontro diretto, l’uscita dalla trappola play-off e la conferma che il gruppo di Silvio Baldini può arrivare all’appuntamento estivo con una gerarchia tecnica più chiara.

La nazionale giovanile doveva vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare la Polonia. Ha scelto la via più netta: vantaggio di Luca Koleosho, doppietta di Cher Ndour con una rete da quasi settanta metri, poi i gol di Luca Lipani, Seydou Fini e Luigi Cherubini. Il punteggio pesa anche per il modo in cui è arrivato, con l’Italia avanti subito, aggressiva e capace di rispondere immediatamente ai due gol polacchi.

La vittoria che ribalta il girone

La chiave sportiva è semplice: l’Italia e la Polonia hanno chiuso a pari punti, ma gli Azzurrini hanno preso il primo posto grazie allo scontro diretto e alla differenza reti utile dopo il ko dell’andata. Questo cambia il percorso: niente calcoli sulla migliore seconda, niente spareggi e qualificazione diretta alla fase finale in Albania e Serbia, in programma dal 16 giugno al 3 luglio 2027.

Il dettaglio non è marginale. Evitare i play-off significa togliere dal calendario una doppia sfida ad alta pressione, ridurre il rischio di perdere pezzi per infortuni o squalifiche e dare allo staff tecnico più tempo per costruire la lista finale. Per una Under 21, dove i giocatori cambiano club, minutaggio e status in pochi mesi, arrivare al torneo con certezze anticipate vale quasi quanto il risultato.

Luca Koleosho, autore del primo gol azzurro contro la Polonia. Foto: Timmy96, Wikimedia Commons, CC0.

Il secondo segnale riguarda i singoli. Koleosho ha aperto la gara e ha inciso anche nella produzione offensiva; Ndour ha firmato la serata con una doppietta e con il gol simbolo dalla lunga distanza; Lipani, Fini e Cherubini hanno dato profondità dalla panchina o dalle rotazioni. Per Baldini è un dato doppio: non solo talento, ma alternative vere in ruoli diversi.

È qui che il 6-2 diventa una notizia più ampia del tabellino. L’Under 21 è spesso il ponte tra promesse di club e nazionale maggiore: quando una squadra giovanile vince una partita decisiva con sei marcatori potenziali distribuiti fra titolari e subentrati, il messaggio per il movimento è che la base tecnica non dipende da un solo nome. In una fase in cui l’Italia cerca continuità anche con la nazionale maggiore, la filiera dei giovani torna al centro.

La cornice di Pescara ha aiutato. La FIGC ha indicato oltre novemila spettatori all’Adriatico e le cronache hanno descritto una spinta costante dagli spalti. Non è un dettaglio folkloristico: l’Under 21 gioca spesso lontano dai riflettori, ma una gara decisiva vissuta con pubblico forte può aumentare attenzione mediatica, appeal dei convocati e pressione positiva intorno al gruppo.

Lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, sede della sfida Italia-Polonia Under 21. Foto: Luca Aless, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Resta però un punto da non gonfiare oltre misura. La qualificazione diretta non garantisce un Europeo da protagonista: il torneo del 2027 riunirà sedici squadre e il sorteggio dei gironi può cambiare molto il livello di difficoltà. Inoltre, tra ottobre e giugno, alcuni giocatori potranno cambiare condizione, club o minutaggio. La vera svolta sarà trasformare questa serata in continuità, senza disperdere l’intensità vista contro la Polonia.

Per questo la partita apre anche una responsabilità tecnica. Baldini dovrà scegliere se blindare l’ossatura che ha ribaltato il girone o se lasciare spazio a nuovi profili emersi nei campionati. Il vantaggio della qualificazione anticipata è proprio questo: osservare, ruotare e arrivare al torneo con una squadra meno improvvisata.

Conclusioni finali

Il 6-2 alla Polonia è una svolta concreta perché consegna all’Italia Under 21 il pass diretto per Euro 2027 e toglie di mezzo l’incognita play-off. Ma il valore più interessante sta nel segnale: più marcatori, una risposta di gruppo e una generazione che si presenta all’estate europea con tempo e fiducia. Ora il rischio è considerare il lavoro già finito; l’occasione, invece, è usare questi mesi per trasformare una notte brillante in una squadra pronta a reggere il torneo.

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