Linea Milano–Bologna, lavori tra Piacenza e Bologna: modifiche ai treni nel weekend

Dalle 22:30 di venerdì 27 novembre alle 5:30 di lunedì 30 sono previsti lavori tra Piacenza e Bologna. Trenitalia segnala variazioni per alcuni treni AV, Intercity e Regionali.

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Dalle 22:30 di venerdì 27 novembre alle 5:30 di lunedì 30 novembre 2026 sono programmati lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria convenzionale Milano–Bologna, nel tratto tra Piacenza e Bologna. Trenitalia ha annunciato modifiche per alcuni treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Foto d’archivio della stazione di Piacenza: non mostra i lavori previsti tra il 27 e il 30 novembre 2026. Foto: Incola / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

La finestra dei lavori sulla linea convenzionale

L’avviso, pubblicato da Trenitalia nella sezione Infomobilità il 27 novembre, colloca l’intervento tra la tarda serata di venerdì e la prima mattina di lunedì. Il tratto indicato è quello tra Piacenza e Bologna, lungo la linea convenzionale Milano–Bologna.

Possibili variazioni per AV, Intercity e Regionali

Il riepilogo del vettore segnala variazioni per alcuni treni Alta Velocità; per alcuni Intercity prevede variazioni e corse con autobus; per alcuni Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper indica variazioni, cancellazioni totali e servizi sostitutivi su gomma. La comunicazione non elenca nel riepilogo le singole corse interessate: non significa quindi che tutti i treni delle tre categorie siano modificati.

Trenitalia specifica che i canali di vendita sono aggiornati. Chi viaggia nel fine settimana può controllare la propria corsa e gli eventuali collegamenti in autobus nei canali ufficiali prima della partenza; gli orari e le soluzioni dipendono dal singolo treno.

Fonte: Trenitalia, Notizie Infomobilità — avviso Emilia-Romagna del 27 novembre 2026. Foto d’archivio: Incola, binari della stazione di Piacenza, CC BY-SA 3.0; immagine non riferita ai lavori annunciati. Testo della licenza.

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