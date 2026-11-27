Nodo di Napoli, modifiche ai treni nel weekend: lavori tra il 28 e il 29 novembre

Nel nodo di Napoli sono previsti lavori dalle 00:30 di sabato 28 alle 12:30 di domenica 29 novembre. Trenitalia segnala variazioni per alcuni treni AV, Intercity e Regionali.

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Nel nodo di Napoli sono programmati lavori di manutenzione dalle 00:30 di sabato 28 novembre alle 12:30 di domenica 29 novembre 2026. Nell’avviso aggiornato il 27 novembre, Trenitalia segnala possibili variazioni e cancellazioni per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Quali servizi possono cambiare

Il riepilogo Infomobilità indica variazioni o cancellazioni parziali e totali per i treni Alta Velocità. Per alcuni Intercity e Regionali sono previste modifiche, cancellazioni e corse con autobus sostitutivi. L’avviso riguarda alcuni collegamenti: non significa che tutti i treni in partenza o in arrivo a Napoli siano coinvolti.

Controllare la singola corsa prima di partire

Trenitalia segnala che i canali di vendita sono aggiornati, con un’eccezione indicata per il Regionale R 5100, soggetto a modifiche specifiche. Chi viaggia nella finestra dei lavori dovrebbe quindi verificare il proprio treno e le eventuali alternative sui canali ufficiali; il riepilogo generale non riporta l’elenco completo delle corse interessate.

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Si tratta di un intervento diverso dai lavori sulla linea Salerno–Taranto tra Campagna Serre Persano e Bella Muro, descritti in questo avviso separato per i regionali in Campania.

Fonte: Trenitalia, Infomobilità Campania, avviso aggiornato il 27 novembre 2026. Foto d’archivio: Zeynep Sude Emek / Pexels, foto di una stazione ferroviaria con passeggeri; Pexels License — free to use; attribution appreciated. L’immagine non ritrae Napoli né i lavori annunciati.

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