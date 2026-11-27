Alfa Romeo Cuorerosso ad Arese: in mostra dal 28 novembre al 9 dicembre

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Dal 28 novembre al 9 dicembre 2026 la concept car Alfa Romeo Cuorerosso sarà esposta al Museo Alfa Romeo di Arese, nella sezione “Velocità”. La casa automobilistica ha annunciato l’iniziativa il 26 novembre: l’auto arriva al museo dopo l’anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026.

La Cuorerosso al Salone di Parigi 2026: immagine d’archivio, non ritrae l’esposizione ad Arese. Foto: Crosso2026 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Dal Salone di Parigi alla sezione “Velocità”

La mostra temporanea porta la Cuorerosso nel percorso del museo dedicato alla storia del marchio. Nel comunicato, Alfa Romeo presenta il concept come una proposta che rielabora i temi di sportività e design italiano e lo collega alla propria visione futura. Il testo aziendale indica una possibile gamma futura con diverse soluzioni di propulsione; non annuncia però in questa occasione una versione di serie né una data di vendita.

La fotografia qui sopra documenta la concept al Salone di Parigi e non l’allestimento di Arese. Per la mostra, la fonte ufficiale specifica la sezione “Velocità” e le date di esposizione, ma non fornisce ulteriori dettagli su eventuali attività dedicate alla vettura.

L’esposizione è prevista dal 28 novembre al 9 dicembre compresi. Il comunicato indica che il Museo Alfa Romeo è aperto dalle 10 alle 18 e chiude il martedì. Non riporta prezzi, prenotazioni o condizioni d’ingresso specifiche per vedere la Cuorerosso: per questi dettagli è quindi opportuno consultare le informazioni aggiornate del museo prima della visita.

La stessa comunicazione segnala che all’ingresso sono esposte anche le Spider Duetto di quarta serie, nell’ultima fase della mostra dedicata ai sessant’anni del modello, oltre alla gamma attuale composta da Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio.

Un appuntamento per chi segue l’auto italiana

La tappa di Arese offre al pubblico la possibilità di vedere da vicino il concept dopo la presentazione parigina, all’interno di un museo che accosta novità e modelli storici. Per un altro approfondimento su prove e valutazioni ambientali di un’auto, leggi anche il nostro resoconto sui risultati Green NCAP della Ford Puma Gen-E e di tre ibride plug-in.

Fonte: Alfa Romeo/Stellantis Media, comunicato del 26 novembre 2026.