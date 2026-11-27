Euro 7 dal 29 novembre: prima tappa per le nuove omologazioni

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Dal 29 novembre 2026 la norma Euro 7 introduce una prima scadenza per le nuove omologazioni di auto e furgoni leggeri. La data riguarda i nuovi tipi di veicolo: per i veicoli nuovi il regolamento prevede un secondo passaggio dal 29 novembre 2027.

Immagine d’archivio: un’auto elettrica compatta fotografata da afra fadile; non ritrae un modello o una verifica di omologazione Euro 7. Foto: afra fadile / Pexels, licenza Pexels.

La prima data riguarda l’omologazione

Il regolamento europeo 2024/1257 stabilisce che dal 29 novembre 2026 le autorità non rilascino l’omologazione UE o nazionale, per ragioni legate alle emissioni, ai consumi o alla durata della batteria, ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 che non rispettano i requisiti Euro 7. In pratica, il primo termine interessa l’approvazione di un nuovo tipo di auto o veicolo commerciale leggero, non ogni singola auto già venduta.

La stessa norma fissa al 29 novembre 2027 il passaggio successivo per i veicoli nuovi delle categorie M1 e N1: i certificati di conformità dei modelli non conformi non saranno più validi ai fini dell’immatricolazione e ne sarà vietata la vendita o la messa in servizio. Le scadenze riguardano nuovi tipi e veicoli nuovi; non fissano una data generale per sostituire le auto già in circolazione.

Che cosa comprende Euro 7

La disciplina non si limita allo scarico. Nel riepilogo delle norme europee di novembre, la Commissione indica limiti aggiornati per le emissioni allo scarico e, per la prima volta, particelle prodotte da freni e pneumatici. Per le auto elettriche e ibride sono previste anche soglie minime di durabilità delle batterie.

La distinzione tra omologazione del tipo e immatricolazione del singolo veicolo è quindi essenziale per leggere il calendario. La prima scadenza è il 29 novembre 2026; quella per i veicoli nuovi arriva un anno dopo. Il testo completo è consultabile nel regolamento UE 2024/1257 e nel riepilogo della Commissione europea sui provvedimenti di novembre.

Foto d’archivio: afra fadile / Pexels. La foto non ritrae un veicolo sottoposto a verifica Euro 7.