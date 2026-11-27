La circolazione ferroviaria resta sospesa tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya sulla linea per Cuneo. Nell’avviso aggiornato il 27 novembre, Trenitalia attribuisce l’interruzione ai danni causati dal maltempo e indica che i treni Regionali possono subire cancellazioni parziali o totali.
Che cosa segnala Trenitalia
L’avviso colloca l’inizio della sospensione alle 6 del 26 novembre. Nell’aggiornamento del giorno successivo la circolazione risulta ancora interrotta nel tratto tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya; la pagina non indica una data di riapertura. Il programma collegato è riferito a venerdì 27 novembre, quindi non va letto come un orario valido automaticamente per i giorni successivi.
Come verificare il proprio viaggio
Trenitalia rimanda alla funzione “Cerca Treno” per consultare l’andamento del servizio e le soluzioni disponibili dalla stazione interessata. Chi deve viaggiare sulla tratta dovrebbe controllare il singolo collegamento e gli avvisi aggiornati prima della partenza: il riepilogo generale non elenca tutte le corse coinvolte né descrive eventuali alternative per ogni relazione.
La sospensione interessa un tratto transfrontaliero tra Liguria e Francia, non l’intera linea fino a Cuneo: l’avviso specifica Ventimiglia–Breil-sur-Roya. Al momento della pubblicazione, la fonte disponibile conferma il blocco e le possibili cancellazioni ma non fornisce una previsione di ripristino.
Fonte: Trenitalia, Infomobilità, avviso del 27 novembre 2026. Foto d’archivio: Markus Schweiss / Wikimedia Commons, scattata nel giugno 2006 a Breil-sur-Roya. Licenza GNU Free Documentation License 1.2 o successiva, senza sezioni invarianti; immagine ridimensionata e convertita in WebP. La foto non ritrae i danni da maltempo del novembre 2026.