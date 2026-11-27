Google Foto, cinque aggiornamenti per album e raccolte: che cosa cambia

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Google ha presentato il 23 novembre cinque aggiornamenti per Google Foto pensati per creare album, ritrovare immagini condivise e personalizzare la raccolta. Il post ufficiale descrive anche alcune funzioni aggiuntive per Android e per la stampa di regali fotografici.

Foto d’archivio: una famiglia si fotografa con uno smartphone. Non mostra Google Foto né una funzione specifica. Foto: Kampus Production / Pexels, licenza Pexels License.

Album e ricordi da organizzare

Tra gli esempi illustrati da Google c’è la creazione di un album dei momenti salienti a partire da una richiesta in linguaggio naturale: l’utente può chiedere di raccogliere le foto di una festa e preparare un riepilogo da condividere via email. Il post presenta inoltre 12 nuovi modelli Remix per trasformare i ricordi in cartoline a tema festivo o illustrazioni dai toni pastello.

Per trovare più rapidamente contenuti già condivisi, gli album comuni si possono filtrare per persone o animali. Un tocco sui volti mostrati nel carosello superiore porta invece alle immagini associate a quella persona o al proprio animale domestico. Nella scheda Raccolte è possibile fissare in primo piano album e ricordi preferiti e nascondere quelli che si consultano meno.

Le funzioni citate per Android e la stampa

Google segnala anche che su Android si può accedere ai contenuti locali del dispositivo dalla voce “On this device”. Per i regali personalizzati, il post rimanda al servizio Fujifilm collegato a Google Foto, che propone fotolibri, coperte, tazze e altri prodotti.

La pagina non indica in quali Paesi siano già disponibili le singole novità, né specifica versioni minime dell’app o requisiti per le funzioni basate su Gemini. La lista descrive quindi ciò che Google ha annunciato, senza dare per scontato che ogni opzione sia già attiva per tutti gli utenti in Italia.

Fonte

Google, “Organize and share your holiday memories with these five updates in Google Photos” (23 novembre 2026).

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