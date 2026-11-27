ESCAPADE fotografa la Terra prima del viaggio verso Marte

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Una delle due sonde della missione ESCAPADE della NASA ha fotografato la Terra dopo il sorvolo ravvicinato del pianeta che l’ha proiettata verso Marte. L’immagine in luce visibile è stata acquisita il 9 novembre 2026, circa tre ore dopo il passaggio più vicino, quando il veicolo si trovava a circa 38.500 miglia dalla Terra, poco meno di 62.000 chilometri.

La Terra vista dopo il flyby

La fotografia mostra il pianeta illuminato contro lo sfondo scuro dello spazio e una parte del pannello solare della sonda in primo piano. NASA attribuisce lo scatto alla seconda delle due sonde ESCAPADE che hanno effettuato il flyby terrestre; la missione usa la gravità del nostro pianeta insieme a una manovra dei motori per dirigersi verso Marte.

Le immagini sono state riprese dal sistema Visible and Infrared Observation System, una camera fornita dalla Northern Arizona University. Oltre alla vista in luce visibile, la NASA ha pubblicato immagini a infrarossi della stessa regione: le diverse elaborazioni rappresentano la distribuzione della temperatura secondo le scale indicate nelle didascalie originali.

Due veicoli diretti verso Marte

ESCAPADE è una missione composta da due spacecraft gemelli. Dopo i rispettivi passaggi ravvicinati alla Terra, i veicoli hanno iniziato un viaggio di circa dieci mesi verso Marte. Una volta entrati in orbita, studieranno come il vento solare interagisce con l’ambiente marziano e contribuisce alla perdita dell’atmosfera del pianeta.

Il flyby è una tappa della traiettoria, non l’arrivo a Marte: le immagini documentano la Terra durante la partenza e non mostrano osservazioni dell’atmosfera marziana. La NASA ha diffuso il resoconto e le fotografie il 23 novembre 2026.

Fonte: NASA, immagini della Terra scattate da ESCAPADE. Foto: NASA / UC Berkeley / Northern Arizona University. Per l’uso editoriale delle immagini NASA si vedano le linee guida NASA su immagini e media.

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