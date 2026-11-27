Ducati Apparel 2027, le novità tra Sport, Touring e Urban

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Ducati presenta la collezione Apparel 2027, una proposta che riunisce abbigliamento tecnico, capi lifestyle e articoli per il fitness. La casa di Borgo Panigale la articola attorno alle linee Sport, Touring e Urban, affiancate da una proposta per il tempo libero. L’annuncio è nella pagina ufficiale Ducati sulla collezione.

Le linee per guida sportiva, viaggio e città

La linea Sport comprende il giubbino Speed Evo C3, che Ducati indica come il primo modello della gamma disponibile anche in versione femminile. La pagina cita inoltre il giubbino Vector, con pelle bovina, tessuti elasticizzati e protezioni integrate, e i caschi Speed Evo V3 e Ducati Corse V10. Le grafiche dei due caschi sono firmate da Aldo Drudi, secondo il comunicato.

Per i viaggi, la linea Touring è presentata come una proposta orientata a protezione, comfort e versatilità nelle percorrenze lunghe e con condizioni climatiche variabili. Nell’area Urban figurano invece il giubbino Tonal C1, proposto in versione maschile e femminile, la giacca Company C5 e la modulare Outdoor C4. Sono descrizioni e caratteristiche riportate dal produttore, non una valutazione indipendente dei capi.

Casco jet, stivaletti e zaino tra le novità

Tra gli articoli evidenziati per il 2027 Ducati menziona una calotta jet sviluppata con Suomy, nelle varianti Ducati City e Heritage; quest’ultima è proposta nei colori Black e Jade Green. La collezione comprende anche gli stivaletti Downtown C3, sviluppati con Rev’it, e lo zaino Redline B6. La linea lifestyle completa l’offerta con felpe, magliette, polo, giacche casual e accessori.

La pagina consultata illustra le famiglie di prodotto e alcuni modelli, ma non indica prezzi né date di disponibilità per il mercato italiano. Perciò l’annuncio permette di orientarsi tra le linee, ma per acquisto, taglie e disponibilità occorre fare riferimento alle informazioni aggiornate dei rivenditori o ai canali Ducati.

Immagine: Spolyakov / Pexels, con licenza Pexels. La fotografia è d’archivio e non mostra prodotti della collezione Ducati 2027.

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