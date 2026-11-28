Como-Juventus, domenica alle 20:45: arbitra Mariani

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Como e Juventus si affrontano domenica 29 novembre alle 20:45 allo stadio Sinigaglia, nella 13ª giornata di Serie A. La designazione pubblicata dalla Lega Serie A indica Maurizio Mariani come arbitro, con Peretti e Perrotti assistenti; il quarto ufficiale sarà Marinelli, mentre al VAR è stato designato Pezzuto con Meraviglia AVAR. La pagina ufficiale delle designazioni riporta orario e squadra arbitrale.

Orario e sede della partita

Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica. La partita è valida per il 13° turno del campionato e si gioca a Como, al Sinigaglia. La Lega presenta l’incontro come uno scontro diretto per la zona Champions: è la lettura della vigilia pubblicata dall’organizzatore, non una previsione sul risultato.

I precedenti a Como

Nella scheda dedicata alla partita, la Lega Serie A conta 17 precedenti ufficiali a Como: quattro vittorie del Como, quattro pareggi e nove successi della Juventus. Nella stagione 2025/26 i lariani hanno vinto entrambe le sfide, 2-0 in casa e 0-2 a Torino. Sono dati di archivio riportati dalla presentazione ufficiale della gara.

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La foto è un’immagine d’archivio di un’altra partita e non ritrae Como-Juventus né lo stadio Sinigaglia. Foto: Franco Monsalvo / Pexels, secondo la licenza Pexels. Asset: pagina della fotografia.