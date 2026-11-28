MLS, Columbus elimina l’Inter Miami: 1-0 al 92’ nei playoff

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Il Columbus Crew ha eliminato l’Inter Miami dai playoff della Major League Soccer con una vittoria per 1-0 a ScottsMiracle-Gro Field. Il gol decisivo è arrivato nel recupero, al 92’, e ha chiuso la serie del primo turno al meglio delle tre partite con un successo netto del Columbus.

Rodríguez segna al 92’

Quando la partita sembrava avviata ai calci di rigore, Santiago Rodríguez ha sbloccato il risultato. L’attaccante ha controllato in area un pallone servito da Anass Zaroury e ha battuto il portiere Dayne St. Clair. Il resoconto ufficiale della MLS colloca la rete al 92° minuto.

Miami esce al primo turno

Il Crew ha così completato l’eliminazione dell’Inter Miami, campione in carica, nella Round One dei playoff della Eastern Conference. La MLS descrive l’esito come uno sweep nella serie al meglio delle tre: il club della Florida non prosegue quindi la corsa alla conferma del titolo.

La cronaca della Major League Soccer attribuisce il gol al passaggio di Zaroury e registra il risultato finale di 1-0. L’articolo non assegna la sconfitta a una prestazione individuale: il dato è l’eliminazione della squadra.

Foto d’archivio: stadio e pubblico durante una partita di calcio; l’immagine non ritrae Columbus Crew-Inter Miami né i suoi giocatori. Foto: Vince Rankin / Unsplash, licenza Unsplash.

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