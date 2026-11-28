Malpensa, capacità invariata per l’estate 2027: confronto al MIT il 30 novembre

ENAC comunica che i parametri di capacità di Milano Malpensa per l’estate 2027 restano invariati e che la nota di ridimensionamento è sospesa. Il 30 novembre è previsto un confronto al MIT.

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Milano Malpensa manterrà invariati i parametri di capacità previsti per la stagione estiva 2027. Lo comunica ENAC il 27 novembre: l’ente spiega che è stata sospesa la nota che aveva disposto il ridimensionamento e annuncia un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lunedì 30 novembre.

Che cosa ha comunicato ENAC

Il comunicato dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile afferma che i parametri per l’estate 2027 «sono al momento rimasti invariati». La sospensione riguarda la nota che ne aveva disposto la riduzione. Il 30 novembre il MIT riunirà soggetti pubblici e operatori privati attivi nello scalo per discutere il tema.

La comunicazione non riporta il valore del ridimensionamento sospeso, non elenca compagnie o collegamenti interessati e non annuncia modifiche a singoli voli. Riguarda la capacità aeroportuale programmata per la stagione estiva 2027: non è quindi un avviso di cancellazione o variazione di una partenza prenotata.

Il prossimo passaggio è il confronto del 30 novembre

ENAC presenta l’incontro al MIT come un confronto tra le parti pubbliche e private operative a Malpensa. L’obiettivo indicato nel titolo del comunicato è discutere il tema dei parametri dopo la sospensione della nota. Al 27 novembre, l’ente non anticipa l’esito del tavolo né ulteriori decisioni.

Per chi vola, la notizia descrive dunque lo stato della programmazione aeroportuale per la prossima estate, non il dettaglio dei propri orari. Il comunicato non sostituisce le informazioni della compagnia aerea o dell’aeroporto sul singolo viaggio. La vicenda è distinta dai lavori di ampliamento del Terminal 1 XL, trattati in questo precedente approfondimento su Malpensa.

Fonte: comunicato ENAC del 27 novembre 2026. Foto d’archivio: SIG SG 510 / Wikimedia Commons, CC0 1.0; immagine scattata nel 2018, non documenta la decisione del 2026.

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