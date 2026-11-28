Google Photos, nuovi strumenti per album e ricordi delle feste

Album dei momenti salienti, filtri per persone e animali, dodici modelli Remix e raccolte personalizzabili: le novità annunciate per Google Photos.

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Google ha raccolto in un aggiornamento di Google Photos una serie di strumenti per preparare e condividere le immagini delle feste. Le novità, presentate il 23 novembre, riguardano album condivisi, modelli creativi e la personalizzazione della raccolta. Il comunicato non specifica una data di disponibilità per l’Italia né distingue tra funzioni già diffuse e quelle in distribuzione.

Album dei momenti salienti e filtri negli album condivisi

La funzione di creazione degli album può comporre un album dei momenti salienti di una celebrazione e generare un collegamento da inviare ai familiari, con un breve riepilogo. Negli album condivisi si possono filtrare le foto in base alle persone o agli animali presenti. Google aggiunge inoltre l’accesso rapido alle immagini di sé, dei propri cari o degli animali toccando un volto nella barra superiore.

Modelli creativi e raccolte personalizzabili

L’aggiornamento introduce dodici modelli Remix per trasformare le immagini in cartoline a tema festivo in stile album ritagliato o in illustrazioni dai colori pastello. La scheda Raccolte può essere riordinata fissando in primo piano gli album preferiti e nascondendo quelli meno utilizzati. Su Android è previsto anche un accesso più semplice ai contenuti salvati sul dispositivo, nella sezione “Su questo dispositivo”.

Google segnala infine la possibilità di creare prodotti personalizzati, tra cui fotolibri, coperte e tazze, tramite il Print Store di Google Photos gestito con Fujifilm. Disponibilità e catalogo dei prodotti possono dipendere dal mercato: il comunicato non fornisce dettagli specifici per gli utenti italiani.

Le informazioni del comunicato

La presentazione è stata pubblicata sul blog ufficiale di Google il 23 novembre 2026. L’azienda invita a provare gli aggiornamenti nell’app Google Photos, ma non indica nel testo un calendario separato per ciascuna funzione o piattaforma. Per questo la nota descrive le novità annunciate senza presumere che ogni strumento sia già attivo su tutti gli account.

Fonte: Google, “Organize and share your holiday memories with these five updates in Google Photos” (23 novembre 2026).

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Foto d’archivio: Nicole Michalou / Pexels, licenza Pexels. Scheda della foto “Family Get Together During Christmas” e licenza Pexels. L’immagine mostra una riunione familiare durante le feste e non raffigura Google Photos né le funzioni annunciate.