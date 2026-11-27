Occhio del Sahara, la struttura del Richat vista dalla ISS

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Il 25 novembre 2026 la NASA ha pubblicato una nuova immagine della struttura del Richat, ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale il 14 novembre. Il rilievo si trova in Mauritania ed è conosciuto come “Occhio del Sahara”. Data e descrizione sono quelle riportate dalla NASA. La foto in evidenza di questo articolo è invece un’immagine d’archivio del 2014: non è lo scatto pubblicato a novembre.

Una struttura geologica larga 45 chilometri

La NASA descrive il Richat come un duomo geologico eroso, largo circa 45 chilometri e composto da rocce ignee e sedimentarie. La struttura si è formata attraverso attività ignea e sollevamento, circa 100 milioni di anni fa. Nelle formazioni di questo tipo, spiega l’agenzia, le rocce affioranti nella parte centrale sono più antiche di quelle che compongono gli anelli esterni.

La forma circolare è particolarmente leggibile nelle immagini dall’orbita. La nuova fotografia citata dalla NASA è stata scattata dalla ISS durante il passaggio sopra il Nord Africa; la pagina dell’agenzia fornisce il contesto geologico e indica il diametro della formazione.

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La foto d’archivio usata nell’articolo

Per l’immagine in evidenza è stata scelta una diversa veduta della stessa formazione, realizzata dalla ISS nel 2014 e catalogata da NASA come immagine di pubblico dominio su Wikimedia Commons. La didascalia la identifica come archivio e attribuisce lo scatto a NASA. La foto non documenta il passaggio del 14 novembre 2026.

Fonti: NASA, “Eye of the Sahara”; scheda dell’immagine d’archivio su Wikimedia Commons.

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