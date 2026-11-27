Linea ferroviaria sospesa tra Macomer e Oristano il 28 e 29 novembre: bus e variazioni

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Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Macomer e Oristano per lavori di manutenzione straordinaria. Lo comunica Trenitalia nel suo avviso ai viaggiatori. I servizi su cinque relazioni possono subire variazioni d’orario, limitazioni di percorso, cancellazioni o rimodulazioni, anche con anticipi e tempi di viaggio più lunghi.

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Foto d’archivio: la stazione FS di Macomer, fotografata nel 2015. L’immagine non documenta i lavori del 28 e 29 novembre.

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Le relazioni interessate

L’avviso riguarda i collegamenti Cagliari–Cagliari Elmas–Decimomannu; Cagliari–San Gavino–Oristano–Macomer; Cagliari–Sassari–Porto Torres Marittima; Cagliari–Macomer–Ozieri Chilivani–Olbia Terranova; Sassari–Ozieri Chilivani–Olbia Terranova. Il provvedimento sospende la circolazione sul tratto Macomer–Oristano, mentre le altre conseguenze dipendono dai singoli servizi.

Bus sostitutivi e fermate

Nelle stazioni escluse dal servizio ferroviario sono previsti bus sostitutivi. Trenitalia avverte che gli orari dei bus possono variare in base al traffico. Tra le fermate indicate nell’avviso ci sono Cagliari in via Roma 346, Cagliari S. Gilla in viale dei Giornalisti, l’aeroporto di Elmas al Terminal Arrivi, Oristano al centro intermodale di via Ghilarza e Sassari in corso Vico 8; sono inoltre indicati punti di fermata a Rudalza, Marinella e Ploaghe.

Sui bus sostitutivi non sono ammesse biciclette. Sono ammessi gratuitamente gli animali di piccola taglia se tenuti nel trasportino; non sono ammessi cani di media o grossa taglia, mentre i cani da assistenza sono sempre ammessi. Per sapere se una corsa specifica è modificata, Trenitalia invita a controllare i canali di vendita, che risultano aggiornati. L’avviso non riporta in questa pagina l’elenco dei singoli treni coinvolti.

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Per un altro intervento ferroviario dello stesso fine settimana, consulta anche le modifiche tra Piacenza e Bologna.

Fonte: Trenitalia, avviso lavori Macomer–Oristano. Foto: Gianni Careddu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; derivato WebP distribuito con la stessa licenza.