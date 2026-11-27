Ryanair, secondo passeggero a metà prezzo: prenotazioni entro il 27 novembre

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Ryanair indica nei termini ufficiali una promozione per chi viaggia in almeno due sullo stesso volo: il biglietto con tariffa Basic del secondo passeggero costa la metà di quello Basic del primo. La prenotazione deve essere completata entro il 27 novembre 2026. La pagina consultata è in inglese e rinvia a rotte e date selezionate: non garantisce che ogni itinerario dall’Italia sia incluso, quindi la disponibilità va verificata sul volo scelto.

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Quali voli rientrano nell’offerta

I termini Ryanair indicano partenze dal 27 novembre 2026 al 28 febbraio 2027, estremi compresi, ma escludono il periodo dal 21 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Servono almeno due passeggeri sullo stesso volo e lo sconto riguarda soltanto la tariffa Basic del secondo biglietto, calcolata rispetto alla tariffa Basic del primo.

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La promozione è limitata a rotte e date selezionate e soggetta a disponibilità. Non è cumulabile con altre offerte e non vale per voli o tratte in coincidenza; Ryanair si riserva inoltre la possibilità di modificare rotte, date e posti messi a disposizione. La pagina ufficiale non pubblica nell’elenco dei termini una lista completa delle rotte incluse: il controllo decisivo resta il prezzo mostrato durante la prenotazione.

La scadenza è oggi

Il termine di prenotazione indicato è il 27 novembre 2026. I termini consultati non specificano un orario di chiusura della promozione, perciò non è possibile indicare un’ora limite. Prima di concludere, conviene controllare che il secondo biglietto Basic risulti effettivamente scontato e che le date del viaggio siano comprese nella finestra promozionale.

Per un’altra regola utile a chi vola, leggi anche le nuove scadenze Ryanair per check-in e consegna dei bagagli.

Fonte: termini ufficiali della promozione Ryanair (pagina in inglese). Immagine d’archivio: Boeing 737-800 Ryanair in atterraggio a Francoforte, non riferito a una rotta o all’offerta. Foto: AndrewDawes / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; derivato WebP distribuito con la stessa licenza.