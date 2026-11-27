Viking Libra, Fincantieri consegna ad Ancona la nave con propulsione ibrida a idrogeno

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Fincantieri ha consegnato il 26 novembre, nel cantiere di Ancona, la nave da crociera Viking Libra alla società armatrice Viking. L’unità misura 239 metri, ha una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e può ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine, secondo i dati diffusi dal costruttore.

Propulsione ibrida con idrogeno liquefatto

Fincantieri descrive il sistema di propulsione della Viking Libra come ibrido: utilizzerà idrogeno liquefatto e celle a combustibile. Il comunicato non fornisce una stima dei consumi o delle emissioni della nave, quindi il dato tecnico non basta da solo per quantificare l’impatto ambientale durante il servizio.

Il cantiere di Ancona sta costruendo anche la Viking Astrea, che, sempre secondo Fincantieri, sarà dotata dello stesso sistema ibrido. La consegna della Libra segna così il passaggio dalla fase di costruzione a quella di nave consegnata all’armatore; il comunicato non indica in questo annuncio date o itinerari per il suo debutto commerciale.

La fonte e la fotografia

I dati sulla consegna e sulle caratteristiche tecniche sono riportati nel comunicato di Fincantieri del 26 novembre 2026. La fotografia è un’immagine d’archivio della Viking Sea, scattata ad Ancona nel 2015: non ritrae la Viking Libra. È di Gianni Del Bufalo (bygdb), via Wikimedia Commons, con licenza CC BY 2.0.