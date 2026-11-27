Turismo in Italia, presenze +3% nel terzo trimestre: la spinta arriva dagli stranieri

Tra luglio e settembre 2026 gli arrivi sono calati dello 0,5%, mentre le presenze sono cresciute del 3%. I dati Istat mostrano l’aumento della componente straniera e dell’extra-alberghiero.

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Nel terzo trimestre del 2026 le strutture ricettive in Italia hanno registrato oltre 60 milioni di arrivi e 249 milioni di presenze. Rispetto allo stesso periodo del 2025, gli arrivi sono diminuiti dello 0,5%, mentre le presenze sono cresciute del 3%. I dati sono nel comunicato Istat sui flussi turistici del terzo trimestre, pubblicato il 23 novembre.

La crescita viene dalla clientela straniera

Nel trimestre, i visitatori stranieri hanno generato il 55,3% delle presenze. Le loro notti negli esercizi ricettivi sono aumentate del 6,4% su base annua; quelle della clientela italiana sono invece diminuite dell’1%. Il dato complessivo, quindi, combina una crescita delle presenze con un lieve calo degli arrivi: non indica un aumento uniforme in tutti i segmenti.

Più pernottamenti nell’extra-alberghiero

Gli alberghi hanno registrato 33,4 milioni di arrivi e quasi 118,5 milioni di presenze. Le strutture extra-alberghiere hanno raccolto poco meno di 27,1 milioni di arrivi e oltre 130,5 milioni di presenze. Nel confronto con il terzo trimestre 2025, le presenze sono cresciute del 4,2% nell’extra-alberghiero e dell’1,7% negli alberghi. Nel commento al comunicato, l’Istat collega il peso del primo comparto anche alla diffusione degli alloggi privati in locazione per finalità turistiche.

Agosto ha concentrato il 39,7% delle presenze del trimestre. Settembre è stato invece il mese con l’aumento annuo più marcato, pari al 4,4%. Sono dati di flusso del trimestre: non descrivono da soli la spesa turistica, la redditività delle strutture o l’andamento di ogni singola destinazione.

Per un altro approfondimento sul settore, il programma per il turismo sostenibile e le domande presentate.

Fonte: Istat, “Flussi turistici – III trimestre 2026” (23 novembre 2026).

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Foto d’archivio: turisti a Venezia nell’estate 2021; non ritrae il trimestre analizzato. Foto di Andrei Postolache / Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0; ridimensionata e convertita in WebP.