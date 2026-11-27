IBE 2026, +30% di visitatori internazionali: assegnato a Rimini il premio Bus of the Year

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IBE Intermobility Future Ways 2026 si è chiusa il 26 novembre al Rimini Expo Centre. Nel comunicato conclusivo, Italian Exhibition Group (IEG), organizzatore della manifestazione, riferisce un aumento del 30% dei visitatori internazionali e degli operatori rispetto all’edizione precedente. La rassegna, arrivata alla dodicesima edizione, è dedicata al trasporto collettivo e alla mobilità condivisa.

Il premio per gli autobus interurbani

Per la prima volta in Italia è stato assegnato durante IBE il Bus of the Year Award 2027 nella categoria Intercity. La giuria, composta da giornalisti di 26 Paesi europei, ha scelto il MAN Lion’s City E LE. Il riconoscimento riguarda un autobus elettrico destinato ai collegamenti interurbani; il comunicato dell’organizzatore non riporta dettagli tecnici o commerciali aggiuntivi sul modello.

Mobilità condivisa e servizi integrati

Nel bilancio diffuso da IEG, i temi al centro dell’evento sono stati autobus elettrici, mobilità condivisa e integrazione dei servizi. Il comunicato cita inoltre la digitalizzazione nella gestione del trasporto passeggeri e le competenze professionali richieste dall’evoluzione del settore. Tra gli operatori presenti figuravano RFI, Trenitalia, Nordcom, Tper e Lime, insieme a costruttori e fornitori di tecnologie.

I dati di affluenza e la descrizione dei temi sono quelli comunicati da Italian Exhibition Group. Un precedente appuntamento della stessa fiera aveva visto il debutto in Italia della versione elettrica del coach Scania Touring: il resoconto di Lsdi.

Foto d’archivio: autobus interurbano Iveco EuroClass dell’ATL a Livorno, fotografato nel 2013; non ritrae il modello premiato né IBE 2026. Foto di Piergiuliano Chesi, Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Scheda della fotografia · Licenza.

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