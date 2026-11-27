Volkswagen Golf GTI 1976, 1.976 esemplari e cambio manuale a sei marce

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Volkswagen presenta la Golf GTI 1976, un’edizione limitata che celebra i cinquant’anni della prima GTI. Il debutto è previsto all’Essen Motor Show, in programma dal 27 novembre al 6 dicembre 2026. La casa produrrà 1.976 esemplari a Wolfsburg e indica il primo trimestre 2027 come finestra di lancio in Europa. Il modello non è ancora in vendita e il comunicato non riporta un prezzo.

La prima Golf GTI e la nuova Golf GTI 1976. Foto: Volkswagen AG / Volkswagen Newsroom (DB2026AU01324); uso editoriale gratuito.

La GTI torna al cambio manuale

La novità tecnica più distintiva è il cambio manuale a sei marce: Volkswagen afferma che la serie speciale sarà l’unica GTI dell’attuale gamma a offrirlo. Il motore eroga 239 kW, pari a 325 CV, con una coppia massima di 380 Nm. Sono valori dichiarati dal costruttore. Ogni vettura avrà inoltre una targhetta interna con la dicitura “ONE OF 1976”.

La carrozzeria riprende alcuni richiami della famiglia GTI, tra cui una linea rossa aggiuntiva sullo splitter anteriore e la scritta “GTI 1976”. Volkswagen annuncia tre colori: Pure White, Grenadilla Black metallizzato e Tornado Red. I cerchi da 19 pollici Queenstown sono indicati come dotazione standard; il pacchetto Performance opzionale aggiunge cerchi forgiati da 19 pollici, scarico con terminali in titanio e un assetto specifico.

Consumi e disponibilità: dati ancora preliminari

Per la Golf GTI 1976 Volkswagen pubblica valori WLTP provvisori: consumo combinato di 8,2–7,9 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di CO₂ di 188–180 grammi per chilometro, classe G. Sono dati del costruttore e non risultati di una prova indipendente. La pagina precisa che il modello non è ancora disponibile per la vendita; non sono indicati prezzo o data di commercializzazione per l’Italia.

Il ritorno del manuale si distingue dalla ID. Polo GTI elettrica già presentata da Volkswagen: la nuova serie speciale è invece una Golf con motore termico e trasmissione manuale.

Fonte: comunicato Volkswagen Newsroom del 27 novembre 2026. Diritti e credito dell’immagine: scheda ufficiale DB2026AU01324, che indica copyright Volkswagen AG e uso gratuito per finalità editoriali.