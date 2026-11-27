Inter-Genoa, arbitra Ayroldi: orario e designazione della 13ª giornata

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Inter-Genoa, partita della 13ª giornata di Serie A, è in programma sabato 28 novembre alle 20:45. La designazione ufficiale indica Andrea Ayroldi come arbitro della gara, con Bindoni e Barone assistenti.

La designazione arbitrale

La Lega Serie A ha pubblicato il 26 novembre le designazioni per le partite in calendario dal 27 al 30 novembre. Per Inter-Genoa sono indicati Ayroldi, gli assistenti Bindoni e Barone, il quarto ufficiale Sacchi J.L., il VAR Meraviglia e l’AVAR Dionisi.

Orario e contesto della giornata

Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 28 novembre. Il calendario colloca la partita nella 13ª giornata: la Lega riporta anche gli altri incontri del turno e i relativi orari. Per il programma del turno precedente, consulta il calendario della 12ª giornata di Serie A.

La designazione non anticipa formazioni o disponibilità dei giocatori: l’articolo riporta soltanto l’orario ufficiale e gli ufficiali di gara pubblicati dalla Lega.

Fonte: Lega Serie A, designazioni arbitrali della 13ª giornata (26 novembre 2026).

Foto d’archivio: lo stadio San Siro fotografato il 28 marzo 2025; l’immagine non documenta la partita del 28 novembre 2026. Foto di Nabbegat / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0; scheda e provenienza della foto. Ridimensionata e convertita in WebP.

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