3 Cime Dolomiti, dal 28 novembre sei impianti: orari e calendario

Il calendario dei 3 Zinnen Dolomites indica sei impianti dal 28 novembre 2026: fasce orarie, data di fine stagione e apertura successiva di Monte Baranci.

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Per chi programma una giornata sugli sci in Alto Adige, il calendario dei 3 Zinnen Dolomites distingue gli impianti con avvio dal 28 novembre da quelli previsti nelle settimane successive. Sei impianti del comprensorio hanno una finestra di esercizio che parte sabato 28 novembre 2026 e termina il 4 aprile 2027; gli orari di apertura non sono tutti uguali.

Gli impianti in calendario dal 28 novembre

La pagina del gestore indica queste fasce orarie:

Signaue, Helmissimo, Helmjet Sexten e Croda Rossa: dalle 8:15 alle 16:30;

Drei Zinnen: dalle 8:15 alle 16:20;

Stiergarten: dalle 8:30 alle 16:30.

Le date riportate per tutti e sei gli impianti sono 28 novembre 2026–4 aprile 2027. Il prospetto, quindi, non assegna un unico orario all’intera area: chi ha in programma una specifica salita dovrebbe controllare il nome dell’impianto e l’ora di chiusura prima di partire.

Il calendario separa le aperture successive. Per esempio, l’impianto di Monte Baranci è indicato dal 5 dicembre 2026 al 29 marzo 2027, con orario 8:45–16:30. Le finestre si riferiscono al programma stagionale pubblicato dal gestore e non garantiscono che ogni impianto sia operativo ogni giorno: meteo, neve e aggiornamenti della località possono incidere sul servizio.

Prima di mettersi in viaggio è quindi utile consultare il calendario ufficiale degli orari dei 3 Zinnen Dolomites, che riporta gli impianti e le rispettive date. Per gli appassionati che seguono anche le gare, qui sono raccolti gli orari delle prove di Coppa del Mondo a Killington del fine settimana.

Foto d’archivio: lo scatto del 16 dicembre 2024 mostra una cabinovia a Stiergarten e non le condizioni del comprensorio il 28 novembre 2026. Foto di kallerna / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.