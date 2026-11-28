Sito Barilla di Marcianise a Pastificio Liguori: investimenti e monitoraggio Mimit

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Il sito Barilla di Marcianise, in provincia di Caserta, passerà a Pastificio Liguori. L’operazione riguarda lo stabilimento campano della multinazionale alimentare e coinvolge oltre 80 lavoratori. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferisce che sono previsti investimenti per circa 35 milioni di euro.

Il passaggio e gli impegni annunciati

La cessione è stata discussa in un incontro al Mimit con le aziende, la Regione Campania e le organizzazioni sindacali. Il comunicato ministeriale descrive il passaggio come un’operazione di vendita e indica che il confronto ha riguardato anche il percorso che accompagnerà il trasferimento dello stabilimento.

Su proposta del Ministero, le parti hanno concordato un monitoraggio con riunioni ogni sei mesi per i prossimi due anni. Vi parteciperanno Mimit, Regione, sindacati, Barilla e Pastificio Liguori. L’attività potrà proseguire anche per un terzo anno se necessario, per seguire gli effetti industriali e occupazionali dell’operazione.

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La prossima verifica è fissata a gennaio

Il primo incontro è previsto il 26 gennaio 2027. In quella sede Pastificio Liguori presenterà il piano industriale e sarà aggiornato il confronto sindacale e sulle prospettive occupazionali delle persone coinvolte nella cessione.

Il comunicato non dettaglia il calendario degli investimenti, la loro ripartizione o eventuali cambiamenti ai livelli occupazionali. Questi aspetti restano quindi da chiarire nei successivi passaggi del monitoraggio. Le informazioni qui riportate riflettono quanto comunicato dal Mimit il 26 novembre 2026.

Fonte: Mimit, comunicato del 26 novembre 2026. Immagine illustrativa: produzione di pasta con macchina, non ritrae lo stabilimento di Marcianise. Foto Nadin Sh/Pexels, pagina della foto, licenza Pexels.

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