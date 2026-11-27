Coppa Davis, Italia-Cechia oggi alle 16: semifinale in chiaro anche su Rai 1

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La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Cechia è in programma oggi, venerdì 27 novembre, dalle 16. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) conferma la diretta in chiaro su SuperTennis e annuncia anche quella su Rai 1: è l’informazione pratica aggiornata rispetto al resoconto dei quarti pubblicato ieri, che indicava SuperTennis.

Il cammino verso la semifinale

L’Italia arriva alla sfida dopo aver superato la Corea del Sud per 2-1 nei quarti. Lorenzo Musetti ha vinto il suo singolare, poi il successo coreano su Flavio Cobolli ha portato il confronto al doppio decisivo: Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno conquistato il punto qualificazione contro Chung Hyeon e Kwon Soonwoo, chiudendo entrambi i set al tie-break.

Anche la Cechia ha raggiunto il penultimo turno con una vittoria per 2-0: nei quarti ha eliminato il Canada. Tomas Machac ha battuto Liam Draxl in tre set e Jiri Lehecka ha completato il passaggio del turno contro Felix Auger-Aliassime. Per i cechi è la prima semifinale dal 2014.

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In palio un posto in finale

Per l’Italia è la quinta semifinale consecutiva in Coppa Davis. La squadra azzurra punta a raggiungere la finale per il quarto anno di fila; la vincente della sfida con la Cechia affronterà domenica una tra Gran Bretagna e Spagna.

Nel turno precedente il doppio di Berrettini e Vavassori ha deciso la qualificazione italiana: il resoconto dei quarti contro la Corea del Sud.

Fonte: Federazione Italiana Tennis e Padel, 27 novembre 2026. Foto d’archivio: Harel Levy contro Luis Horna in un precedente incontro di Coppa Davis; l’immagine non ritrae Italia-Cechia né la Final 8. Foto di Assaf Yekuel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

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