Linea Rivarolo–Chieri, treni cancellati tra Torino Stura e Rivarolo il 28 e 29 novembre

Dalle 17 del 28 novembre e per tutta domenica 29 i regionali SFM1 sono cancellati tra Torino Stura e Rivarolo: previsti bus sostitutivi.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 sono previste modifiche ai treni regionali SFM1 sulla linea Rivarolo–Chieri. Trenitalia comunica che dalle 17 di sabato e per tutta la giornata di domenica i treni sono cancellati tra Torino Stura e Rivarolo; è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

Quando circolano i bus

La modifica inizia alle 17 di sabato 28 novembre. Per domenica 29 novembre la sospensione del tratto tra Torino Stura e Rivarolo vale per l’intera giornata. L’avviso di Trenitalia precisa che il treno regionale R 26162 è invece cancellato per intero sabato 28 novembre: l’eccezione riguarda questa corsa e non annulla la soppressione del tratto prevista dalle 17.

I bus sostitutivi effettuano servizio nei piazzali davanti alle stazioni, con alcune fermate indicate in punti diversi: a Feletto in piazza Martiri Fellettesi; a San Benigno e Volpiano alle paline bus vicine alla stazione; a Settimo Torinese in via Schiapparelli, alla pensilina bus; a Torino Stura alla palina bus della stazione. Per le altre fermate l’avviso indica i piazzali antistanti alle stazioni.

Leggi anche Linea ferroviaria sospesa tra Macomer e Oristano il 28 e 29 novembre: bus e variazioni

Tempi di viaggio e biciclette

Trenitalia avverte che l’orario degli autobus può variare in base alle condizioni del traffico stradale. Sui bus sostitutivi non è ammesso il trasporto di biciclette. I canali di vendita della compagnia risultano aggiornati: prima di partire è quindi opportuno controllare l’orario del proprio treno e le indicazioni per la fermata sostitutiva.

Le informazioni disponibili riguardano il tratto Torino Stura–Rivarolo e le date indicate nell’avviso; non descrivono eventuali modifiche successive. Per un altro intervento programmato nel fine settimana, leggi anche l’avviso sui collegamenti tra Macomer e Oristano.

Fonte: avviso Trenitalia sulla linea Rivarolo–Chieri.

Da non perdere Viking Libra, Fincantieri consegna ad Ancona la nave con propulsione ibrida a idrogeno

Foto d’archivio: il treno ritratto è alla stazione di Breil-sur-Roya nel giugno 2006 e non mostra la linea Rivarolo–Chieri né i lavori del 28–29 novembre. Foto: Markus Schweiss / Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License 1.2 o successiva.