InterCity Notte 770, arrivo a Roma alle 06:55 nelle notti di lavori

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L’InterCity Notte 770 in partenza da Trieste Centrale e diretto a Roma Termini avrà un orario diverso in sette notti tra il 28 novembre e il 13 dicembre 2026. Per i viaggi interessati, l’arrivo nella stazione romana è previsto alle 06:55 invece delle 06:35 riportate nel prospetto di riferimento.

Le notti interessate dalle modifiche

La variazione si applica nelle notti:

28-29 e 29-30 novembre;

4-5, 5-6 e 6-7 dicembre;

11-12 e 12-13 dicembre 2026.

Il treno parte da Trieste Centrale alle 18:47. La modifica è collegata a lavori di manutenzione programmata sulla relazione Firenze-Roma. Nell’avviso, RFI indica cambi d’orario ad Arezzo, Terontola e Chiusi C.T.; gli altri orari e le fermate restano invariati.

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Avviso pubblicato da RFI e Trenitalia

RFI classifica l’intervento come modifica alla circolazione per lavori programmati e riporta l’arrivo a Roma Termini alle 06:55 nelle date indicate. Anche la pagina informativa di Trenitalia descrive le variazioni per l’ICN 770 e segnala che i canali di vendita sono aggiornati. Per ulteriori dettagli sul singolo viaggio sono disponibili l’avviso RFI e la pagina Trenitalia.

Il tema delle modifiche legate ai cantieri ferroviari è stato affrontato anche nell’avviso sui lavori tra Piacenza e Bologna.

Foto: Phạm Đức Lộc / Pexels, licenza Pexels. Immagine d’archivio di un treno in stazione di notte: non ritrae l’InterCity Notte 770 né la tratta Trieste-Roma.

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