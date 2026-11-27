Marc Márquez annuncia il ritiro: miglior tempo nelle Practice a Valencia

Marc Márquez ha annunciato il ritiro dalle competizioni e correrà a Valencia il suo ultimo Gran Premio. Nel venerdì del GP conclusivo della stagione, il pilota del Ducati Lenovo Team ha chiuso le Practice al primo posto con 1’28.483, nuovo record assoluto del Circuito Ricardo Tormo secondo la squadra.

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Marc Márquez ha annunciato il ritiro dalle competizioni e correrà a Valencia il suo ultimo Gran Premio. Nel venerdì del GP conclusivo della stagione, il pilota del Ducati Lenovo Team ha chiuso le Practice al primo posto con 1’28.483, nuovo record assoluto del Circuito Ricardo Tormo secondo la squadra. Iker Lecuona, chiamato a sostituire Francesco Bagnaia, ha terminato diciannovesimo e dovrà passare dalla Q1.

L’annuncio e il miglior tempo a Valencia

Ducati riferisce che Márquez ha comunicato la decisione di smettere di gareggiare nella mattinata di venerdì 27 novembre. Nel pomeriggio è tornato in pista per le Practice: dopo il secondo posto nelle FP1, ha segnato il miglior tempo della sessione nell’ultimo tentativo cronometrato. Il distacco sul secondo classificato è stato di 247 millesimi.

La notizia arriva dopo una stagione in cui Márquez ha conquistato il titolo mondiale con Ducati. Il precedente successo e il quinto titolo consecutivo del costruttore sono ricostruiti nel nostro riepilogo del mondiale 2026. Il risultato di Valencia riguarda invece la prima giornata del weekend conclusivo e non anticipa l’esito della gara.

Il programma di sabato

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista sabato 28 novembre alle 10:10, ora italiana, per le Free Practice 2. La Q1 è prevista alle 10:50 e la Q2 alle 11:15. La Sprint, sulla distanza di 13 giri, partirà alle 15:00. Lecuona dovrà affrontare la Q1 dopo il diciannovesimo posto nelle Practice; Márquez ripartirà invece dal miglior tempo della sessione.

La squadra descrive questo fine settimana come l’ultimo Gran Premio della carriera del pilota spagnolo. Tempi, piazzamenti e programma qui riportati sono quelli comunicati da Ducati e possono cambiare con i risultati delle sessioni successive.

Fonte: Ducati Lenovo Team, resoconto della giornata a Valencia.