Italia-Fiji 23-21 a Twickenham: Allan firma la vittoria nel finale

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L’Italia chiude il Nations Championship con una vittoria: a Twickenham gli Azzurri hanno battuto le Fiji 23-21 nella finale per l’undicesimo posto. La squadra di Gonzalo Quesada era avanti 17-7 all’intervallo, ha subito il sorpasso figiano nella ripresa e ha deciso la partita con due calci di punizione conquistati in mischia, l’ultimo trasformato da Tommaso Allan al 68’. Il resoconto della Federazione Italiana Rugby colloca l’incontro a Londra il 27 novembre 2026.

Dal 17-7 al sorpasso delle Fiji

L’Italia ha costruito il primo vantaggio con le mete di Mori e Giacomo Nicotera, entrambe trasformate da Allan; il mediano ha aggiunto anche un piazzato. Le Fiji hanno risposto con la meta di Loganimasi, ma al riposo il tabellone segnava ancora 17-7 per gli Azzurri.

Nella ripresa la meta di Dakuwaqa ha riavvicinato le Fiji. Allan ha portato l’Italia sul 20-14 con un calcio, poi la meta di Salawa trasformata da Muntz ha completato la rimonta: al 56’ gli ospiti sono passati in vantaggio 21-20.

La mischia decide nel finale

La risposta italiana è arrivata dalla mischia. Al 65’ un calcio di punizione ha permesso agli Azzurri di risalire il campo; tre minuti dopo, una seconda mischia ha procurato il piazzato che Allan ha trasformato per il definitivo 23-21. Nel finale Lorenzo Cannone ha fermato due occasioni avversarie, mentre l’ultimo possesso figiano si è chiuso con un lancio in touche non valido, secondo la cronaca federale.

La partita era la finale per l’11° posto della Nations Championship Northern Hemisphere Series. Questo risultato riguarda la Nazionale maschile a quindici e l’incontro di Twickenham; è distinto dalla tappa di rugby a sette a Dubai raccontata nella nostra cronaca dell’Italseven.

Foto d’archivio: vista aerea dello stadio di Twickenham, non della partita Italia-Fiji. Credito: brewbooks / cropped by Blackcat / Wikimedia Commons. Fonte: Wikimedia Commons; licenza CC BY-SA 2.0.

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