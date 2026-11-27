Italseven, tre sconfitte a Dubai: sabato servono due vittorie con bonus

L’Italia a 7 perde con Cile, Samoa e Canada nella prima giornata delle SVNS 3 Series a Dubai. Sabato affronta Zimbabwe e Hong Kong.

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Venerdì 27 novembre l’Italia a sette ha chiuso senza vittorie la prima giornata delle SVNS 3 Series di Dubai. L’Italseven ha perso di misura all’esordio contro il Cile, poi contro Samoa e Canada. La squadra tornerà in campo sabato 28 novembre: la Federazione Italiana Rugby indica due partite e spiega che servono due successi con bonus per continuare a inseguire il passaggio di categoria.

Tre partite perse nella prima giornata

La gara più equilibrata è stata quella d’apertura con il Cile, finita 21-19. Secondo il resoconto FIR, gli Azzurri hanno mancato il drop che avrebbe potuto portare al pareggio. Contro Samoa il punteggio si è chiuso sul 33-12. Nell’ultimo incontro l’Italia è rimasta a lungo avanti contro il Canada, ma un’azione conclusa quasi allo scadere ha portato i nordamericani al 14-12 finale.

La classifica dopo il primo turno vede Samoa e Canada a nove punti, Hong Kong a sette, il Cile a tre, l’Italia a due e lo Zimbabwe a uno.

Sabato le sfide con Zimbabwe e Hong Kong

Il programma riportato dalla federazione prevede Italia-Zimbabwe dalle 10.06 e Italia-Hong Kong dalle 13.12. La pagina FIR non specifica il fuso orario per questi orari. Per restare in corsa nella competizione, all’Italia servono due vittorie con bonus; il risultato non garantirebbe da solo il passaggio di categoria. La diretta di tutte le gare è disponibile su RugbyPass.com, secondo la FIR.

La squadra allenata da Matteo Mazzantini dovrà quindi reagire subito dopo tre sconfitte ravvicinate. Il margine più stretto contro il Cile e il vantaggio mantenuto a lungo contro il Canada indicano che le partite sono rimaste aperte, ma i risultati non hanno premiato gli Azzurri. Il girone di sabato determinerà se potranno ancora inseguire l’obiettivo della promozione.

Fonte: Federazione Italiana Rugby, resoconto della prima giornata, consultato il 27 novembre 2026.

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Foto d’archivio: campo del torneo di rugby a 7 dei Commonwealth Games 2022 alla Coventry Arena di Birmingham; non ritrae l’Italseven né la tappa di Dubai. Foto: Niki Walton / Geograph / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.