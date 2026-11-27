Occhio del Sahara, la NASA pubblica una nuova immagine della struttura di Richat

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Il 25 novembre 2026 la NASA ha pubblicato una nuova immagine della Struttura di Richat, la formazione circolare nel deserto del Sahara chiamata anche “Occhio del Sahara”. L’agenzia spiega che la fotografia è stata ripresa dalla Stazione spaziale internazionale mentre orbitava sopra l’area il 14 novembre.

Foto d’archivio NASA/JSC: la Struttura di Richat vista dalla ISS il 21 aprile 2019, Photo ID ISS059-E-027887. Non è l’immagine diffusa il 25 novembre 2026. Pubblico dominio negli Stati Uniti; fonte e linee guida d’uso: scheda Commons e NASA.

Una struttura geologica di 45 chilometri

La NASA descrive Richat come una cupola geologica erosa, formatasi circa 100 milioni di anni fa per attività ignea e sollevamento. Si trova in Mauritania, misura circa 45 chilometri di diametro ed è composta da rocce ignee e sedimentarie. La disposizione ad anelli rende evidente la forma circolare nelle immagini riprese dall’orbita.

Gli anelli raccontano la sua storia

Secondo la spiegazione NASA, in questo tipo di struttura le rocce esposte al centro sono più antiche di quelle che formano gli anelli esterni. La forma non è quindi soltanto un motivo visivo: riflette l’erosione di un rilievo geologico e la diversa età degli strati affioranti.

La nuova fotografia è stata realizzata dalla ISS; l’immagine in copertina è invece una ripresa NASA del 2019 della stessa struttura. Per altri scatti NASA della Terra visti dallo spazio, leggi anche il nostro articolo sulla prima immagine terrestre della missione ESCAPADE.

Fonte: NASA, “Eye of the Sahara”, 25 novembre 2026. Foto in copertina: NASA/JSC, ISS059-E-027887, 21 aprile 2019; pubblico dominio negli Stati Uniti.

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