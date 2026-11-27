Emissioni di gas serra, Istat: +1,1% in Italia nel 2025

L’Istat stima che le emissioni di gas climalteranti dell’economia italiana siano aumentate dell’1,1% nel 2025: a trainare la crescita sono le attività produttive.

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Le emissioni di gas climalteranti dell’economia italiana sono aumentate dell’1,1% nel 2025 rispetto all’anno precedente. La stima provvisoria diffusa dall’Istat il 26 novembre attribuisce l’incremento alle attività produttive (+1,6%), mentre il totale delle famiglie resta sostanzialmente stabile. Il dato interrompe la diminuzione registrata nel 2024 rispetto al 2023.

Le attività produttive guidano l’aumento

Gli incrementi più marcati riguardano alcuni comparti manifatturieri: le emissioni dei minerali non metalliferi crescono dell’8,7%, quelle della chimica del 6,6% e quelle della metallurgia del 5,7%. Per la fornitura di energia elettrica e gas l’aumento è dell’1,5%. Istat segnala che il dato complessivo è parzialmente compensato da riduzioni nella raffinazione (-5,8%), nella gestione dei rifiuti (-1,8%) e nel trasporto marittimo (-12,6%). Gli altri servizi aumentano nel complesso dell’1,9%.

Famiglie stabili nel totale, aumenta il trasporto privato

Per le famiglie, l’Istat stima emissioni sostanzialmente stabili: la componente domestica diminuisce dell’1,4%, mentre quella del trasporto privato sale dello 0,8%. Nel confronto con il 2024, il risultato è quindi diverso da quello delle attività produttive, che spiega la crescita complessiva del sistema economico.

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Una stima provvisoria nei conti ambientali

La stima 2025 fa parte dei Conti delle emissioni atmosferiche (AEA), che classificano le emissioni delle unità residenti per attività economica e consumi delle famiglie. L’aggiornamento Istat comprende anche la serie 2008-2024, articolata in 64 branche produttive e 24 sostanze inquinanti; il dato 2025 è provvisorio. La serie permette di leggere le emissioni insieme alle attività economiche, ma non va confusa con un risultato definitivo per il 2025.

Foto d’archivio di una ciminiera industriale (2007), non associata agli impianti o ai dati Istat citati. Foto: Thomas Berg / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Scheda della fotografia · licenza.

Fonte: Istat, Conti fisici dell’ambiente – Conti delle emissioni atmosferiche, anni 2008-2025, pubblicato il 26 novembre 2026.

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